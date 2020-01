A rapidez de confecção, economia de energia e facilidade de limpeza são as grandes vantagens do micro-ondas. Mas muitas vezes os pratos saem com um ar desenxabido e sem graça. Felizmente, há alguns truques que permitem dar mais cor aos seus cozinhados.

Se se encontra entre as pessoas que só usa o micro-ondas para descongelar ou aquecer alimentos, saiba que está a desperdiçar as potencialidades deste útil electrodoméstico. Se a carne parece deslavada e o gratinado pouco dourado, é apenas devido à rapidez da confecção. A reacção química entre os hidratos de carbono e os aminoácidos que confere ao cozinhado o seu aspecto apetitoso não se completa no pouco tempo que permanece no pequeno aparelho. Há, contudo, algumas soluções que podem trazer um aspeto mais interessante aos seus cozinhados no micro-ondas: - No caso de carnes ou aves, pode cobrir estas peças com molhos escuros e espessos como soja, pimentão, polpa de tomate ou mostarda. - Pode, ainda, recorrer a corantes naturais como a paprica, o açafrão ou o pão torrado misturados com um pouco de óleo alimentar, ou azeite. Pincele, por exemplo, carnes. - No comércio vai encontrar misturas de especiarias próprias para cozinhar em micro-ondas. Especiarias que pode aplicar em carnes, peixes ou vegetais. - Finalmente, pode adicionar ao tempo de preparação no micro-ondas, 15 minutos no forno convencional, bem quente, só para ganhar cor.