As castanhas são frutos riquíssimos, têm uma quantidade de gordura reduzida e são ricas em potássio (ainda mais do que as bananas). Isto, para além de serem ricas em vitamina A, B, E, cálcio, fósforo e ferro. Sabia que cerca de 10 castanhas assadas fornecem 36% da dose diária recomendada de vitamina C, 21% de vitamina B6 e 15% de ácido fólico?

Pela sua composição - pobres em gordura, mas ricas em hidratos de carbono, vitaminas e minerais - são uma alternativa aos hidratos de carbono, como por exemplo o pão, arroz, batata, massa, etc.

Como podemos evitar isto?

1 – Comece por demolhar as castanhas. Sim, antes de as cozinhar, faça um golpe e deixe-as em água durante, pelo menos 1 hora, com alga kombu. Isto ajudará a hidratar e mineralizar a castanha, sendo mais fácil e rápido de cozinhar.

2 – Prefira as castanhas cozidas, pois serão mais fáceis de digerir. Isto porque manterão níveis de água importantes para a digestão. Opte por cozê-las com a alga kombu e erva doce. A erva doce terá uma ação pró-digestiva.

3 – Quando as estiver a comer retire o germe da castanha. Pode encontrar o germe na ponta da casta, quase num formato de cilindro no topo. É do germe que nasce a castanha, por isso é de muito difícil digestão.

Aceite uma sugestão extra, acompanhe as castanhas com uma infusão de erva doce ou hortelã! Ajudará a digeri-las ainda melhor.

Se quiser experimentar receitas diferentes com castanhas, pondere um delicioso arroz de castanhas , uma aveludada e nutritiva sopa de feijão e castanhas ou, ainda, uma cremosa e suculenta mousse de marmelo e castanha.