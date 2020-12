Entre os momentos especiais, o Natal é magico para crianças e adultos. Mais, quando em tempos menos fáceis, nos confortam todos os símbolos da quadra. Maravilhamo-nos com as luzes e enfeites da árvore de Natal, reservamos carinho para acolher e presentear quem nos está mais próximo na grande noite. À mesa, reforçamos o espírito de Natal. Tudo nos sabe melhor, das entradas, aos pratos principais e todo o elenco de doçaria.

Há atalhos que nos encaminham para a Ceia perfeita. Os reis Bacalhau, Peru e Polvo e todo o seu séquito de queijos, enchidos, mariscos, vinhos, frutas, doces e sobremesas, encontram-se num mesmo local, as lojas Auchan.

Para o Natal, a Auchan preparou quatro refeições pré-confecionadas. créditos: Auchan

Abra a refeição com uma mesa de entradas. Não é complicado. Faça-a com duas tábuas, uma de queijos, outra de enchidos. Nos queijos, o segredo passa pela seleção. Há um mundo à sua espera, dos queijos de diferentes curas, intensidades de sabor e maciez. Diversifique-os.

Nos enchidos, dê forma à imaginação com duas tábuas, uma quente, com chouriços assados; outra fria, com fatias de presunto. Não esqueça os croquetes, os pastéis de bacalhau (sempre o fiel amigo), as empadinhas (há que provar as de novilho guisado), o Leitão Assado e Cogumelos Recheados com Farinheira, Frango, Ameixa e Noz. Tão simples e tão simpático como mesa de abertura.

Apontamentos de decoração para uma mesa mágica. créditos: Auchan

Ainda nas entradas, eleve a fasquia e apresente-as com uns Tomates Recheados com Peito de Frango, Bacon e Queijo. Torne a mesa ainda mais gulosa com Camarões Cozidos. Tudo isto só lhe ocupará alguns minutos.

Pensará na “dor de cabeça” que lhe pedirá a mesa principal. Saiba que encontra nas lojas Auchan refeições pré-confecionadas e com os sabores que nos entregam a tradição. Quem dissocia o Natal de pratos como o Bacalhau à Lagareiro bem regado de azeite e louro? Ou do Polvo à Lagareiro, nutrido com batatinhas bem assadas? Ou, ainda, de um Roti de Frango com Cogumelos onde não faltam vegetais? Isto sem esquecer o Roti de Carne com Batata Assada, um rolo de carne recheado com ameixa, queijo, bacon, a combinar com batatas ao gomos e tomate cherry.

Refeições já preparadas, tão simples quanto é aquecê-las e enriquecer a mesa de odores e sabores festivos. E, porque não juntar a tudo isto uns retoques no que diz respeito aos pratos principais? Um Bacalhau Especial de Asa Branca, de cura paciente, cozido com todos. Ou, uma Coroa de Peru recheada com farinheira, temperada com uma dose generosa de azeite, uma pitada de sal e de pimenta-preta. Depois, forno a 180 ºC e tem uma peça de carne de lançar suspiros.

Mesa de Natal chama até si o nosso Bolo-Rei, generosamente coberto de frutas cristalizadas, os Sonhos, Rabanadas e Coscorões, o Pão de Ló. créditos: Auchan

Já vai rica a mesa de Natal, embora lhe falte os – muitos - inseparáveis da Ceia, os doces que ajudam a tornar deliciosa esta época tão especial. A Auchan faz da mesa de sobremesas um festim. Quer provas? Avancemos para os Troncos de Natal. Há os Red Velvet, de Brigadeiro, o Tradicional. Junte-lhes o bolo Floresta Negra e case-o com a Lampreia de Ovos. Equilibre a doçaria com uma generosa tábua de frutas, com abacaxi, manga, uvas, frutos vermelhos. E não se esqueça, mesa de Natal chama até si o nosso Bolo-Rei, generosamente coberto de frutas cristalizadas (tem uma versão sem adição de açúcar e uma outra com caramelo salgado, maçã e nozes), os Sonhos, Rabanadas e Coscorões, o Pão de Ló de Caramelo e um outro de chocolate.

Não esqueça os vinhos, licorosos e bebidas espirituosas. Queira-as a casar com peixes e carnes. Escolha um tinto e um branco e remate com um licor, aguardente ou whisky. E como bem sabem a acompanhar uma seleção de frutos secos: nozes, avelãs, amêndoas, também fazem a magia do momento.

Um rol de pratos e acepipes que não vem só. Mesa de Natal que se preze merece decoração que faça justiça à celebração. Serviço de mesa, árvores decorativas, velas, iluminação, são elementos que se combinam para criar ambiente. Também estes elementos, os vamos encontrar num mesmo local, nas lojas física e digital.

Porque o Natal é mais do que uma festa é o reencontro anual com cozinha e mesa de afetos.