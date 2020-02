Antes de lançar mãos à obra e produzir esta receita de geneoise, leia atentamente as seguintes dicas sugeridas pelo chefe de cozinha Rui Ribeiro:

- Todos os ingredientes deverão estar à temperatura ambiente;

- Quanto mais tempo bater os ovos juntamente com o açúcar, mais fofa e arejada ficará a massa da sua genoise;

- Pode aromatizar com raspa da casca de laranja ou limão, se preferir;

- Se não tiver batedeira elétrica, opte pelo seguinte método: bata num recipiente as gemas com o açúcar e as sementes de baunilha. À parte, bata as claras em castelo juntamente com uma pitada de sal. Incorpore as claras batidas no creme das gemas e açúcar e, finalmente, a farinha peneirada, envolvendo com movimentos suaves.

- Se utilizar uma forma mais alta, dê mais tempo no forno. Se, pelo contrário, utilizar uma forma maior mas mais baixa, o tempo de cozedura deverá ser reduzido;

- Não abra o forno nos primeiros 20 minutos, ou todo o processo poderá fracassar;

- Depois de completamente fria, pode envolver a genoise em película aderente e congelar, dentro de um saco ou recipiente com fecho hermético. Aguentará em perfeito estado durante várias semanas. Quando precisar de a utilizar, basta deixar descongelar a temperatura ambiente.