Com sabores deliciosos, equilibrados e bastante nutritivos aceite a sugestão e vamos às receitas, sem mais demoras.

Entrada: Crackers salgadas com patê de ervilha e legumes salteados

Vamos variar. E que tal acompanhar umas Crackers salgadas com patê de ervilha e legumes salteados? A mistura de texturas e sabores é deliciosa, pois combinamos o sabor salgado das crackers com o doce das ervilhas. Para além disso, as crackers podem servir para outros lanches e o patê de ervilhas é muito fácil e rápido de preparar. Uma delícia! Colorida, nutritiva e saborosa entrada para esta refeição especial.

créditos: Green Smiles

Prato Principal: Feijoada de cogumelos com arroz de coentros e verdes escaldados

Esta feijoada é sinónimo de conforto. Suave, apurada e altamente nutritiva, esta Feijoada de cogumelos com arroz de coentros e verdes escaldados é incrivelmente deliciosa. É muito rápida de fazer e convence toda a família, tendo como pontos extra ser uma refeição completa com todos os tipos de nutrientes necessários. Acompanhe a feijoada com arroz de coentros e mix de verdes escaldados, um jantar preparado em 30 minutos.

créditos: Green Smiles

Sobremesa: Bolo de canela, abóbora e nozes

Este Bolo de canela, abóbora e nozes deixa um cheirinho maravilhoso em casa e é um verdadeiro conforto no prato. Para mim este é um trio de sabores vencedor: abóbora, canela e nozes. As nozes dão uma textura crocante diferente a cada dentada e a canela dá um sabor autêntico. Eu sou fã de canela e, por isso, gosto bastante de a utilizar desde os salgados aos doces. A abóbora aqui é o fator-chave, pois dá uma doçura suave e também contribui para o bolo ficar mais húmido.

créditos: Green Smiles

Sugestão de bebida: infusão de hibisco com frutos vermelhos e canela. Para uma versão de festa, juntar vinho rosé à infusão de hibisco.