Nas cascas está o segredo

Na casca das frutas e vegetais, mesmo aqueles que tendemos a descascar sempre, como o pepino, há importantes nutrientes (ex. na uva, vitaminas B, zinco e selénio) e fibras (ex. batata-doce e abóbora). Como tal, evite descascá-los. Lave bem a fruta sob água corrente fresca e, no caso dos vegetais, se necessário, use um escovilhão para remover a terra.

Lavar mas quanto baste

Ainda no que respeita à lavagem das frutas e vegetais, procure que esta decorra o mais rápido possível, evitando a perda de vitaminas e minerais.

Olhe para os caules, também importam

Tal como a casca, os caules dos vegetais também são importantes fontes de nutrientes. Procure incluí-los nos cozinhados, por exemplo nas sopas. Caules de brócolos são tão comestíveis como as flores, ao caule do aipo são atribuídas propriedades anti-inflamatórias e o da couve, rico em zinco, selénio, vitamina A, vitamina C e vitamina E.

Prefira a fruta a granel

É comum encontrarmos atualmente nos lineares dos supermercados fruta já pronta para consumo. Foi processada, ou seja, descascada, lavada e embalada. Muitos dos nutrientes perderam-se no processo. Opte pelas congéneres a granel, mais baratas e nutricionalmente ricas.

Não olhe de lado para os congelados

Tendemos a olhar para a congelação de vegetais como uma prática que elimina nutrientes. Não há razões para que assim seja. Se a congelação (e particularmente a ultracongelação – os alimentos são congelados a 40 graus negativos), seguir as práticas recomendadas, conservarão sabor, textura e qualidades iguais aos semelhantes em fresco. Pode, eventualmente, o alimento perder algum odor e cor, mas ervilhas, mirtilos, couves-de-bruxelas ficarão sempre excelentes congelados.