Aceite a sugestão para uma Consoada deliciosa, reconfortante e vegan. 3 receitas fáceis.

Vamos a uma sugestão de menu completo e delicioso?

Para começar, prepare uma Coroa Salgada de Natal que fará as delícias logo ao início da refeição. Como prato principal, vamos dar o lugar de destaque a uns bifes de tofu com crosta, puré de batata-doce cremoso e couves salteadas, honrando todos os princípios da tradição natalícia. Para finalizar, um “leite” cremoso bem reconfortante e saboroso.

Coroa Salgada de Natal

Para que o Bolo-Rei não tenha todas as atenções doces, deixo-lhe uma Coroa Salgada de Natal, ideal para brilhar na mesa desde o início. É uma receita que pode ser facilmente adaptada aos gostos familiares, a sugestão tem azeitonas e tomate seco, mas pode ter outras combinações que goste, como por exemplo cogumelos. Fica linda, não fica?

créditos: Green Smiles

Tofu com puré de batata doce e couves salteadas

Delicie-se com este Tofu com puré de batata-doce e couves salteadas Os bifes de tofu são muito fáceis de confecionar e com o toque especial da alga nori formulam um verdadeiro prato festivo. Ao olhar, até fica semelhante à pele do bacalhau.

A combinação do puré de batata doce com as couves salteadas é uma ode ao tradicional bacalhau com todos, reinventado de forma consciente e saborosa nesta versão de Tofu com puré de batata doce e couves salteadas. Para além de apelativo visualmente, é saboroso e fácil de digerir. O que podemos querer mais para esta quadra festiva?

“Leite” Cremoso

Leite de creme é uma sobremesa tradicional e que não falta na maioria das mesas natalícias dos Portugueses. Esta versão de "leite" de creme dourado é ultra cremosa, suave e saborosa.

Encontra o equilíbrio perfeito do doce dos ingredientes, usando a abóbora como corante natural. Muito rápido e fácil de fazer, é só misturar, mexer e voilá. Como toppings podemos dar largas à imaginação e ao que temos em casa.