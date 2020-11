Os alimentos que escolhemos ingerir podem ajudar a regular a temperatura corporal e, simultaneamente, nutrem-nos de forma consciente e equilibrada.

Para "agasalhar" nestes dias mais frescos, conheça cinco alimentos que são um verdadeiro conforto:

1. Trigo Sarraceno

Apesar de ter trigo no nome é um grão integral sem glúten. É o cereal mais indicado para promover a nossa vitalidade e vai aquecer-nos, porque aumenta a circulação sanguínea periférica. É rico em proteínas, minerais (magnésio, cálcio e ferro) e vitaminas. Destaca-se também pela elevada concentração de lisina (em que as principais fontes são a carne e o leite), um nutriente pouco comum nos outros cereais, por isso é importante inclui-lo numa alimentação saudável e equilibrada. Por último. É particularmente interessante porque contém imensas fibras insolúveis, que são menos agressivas para o estômago e para os intestinos.

O Trigo Sarraceno pode ser consumido salteado com legumes, na versão integral, já na versão farinha pode ser usado em panquecas, bolachas ou bolos.

créditos: Green Smiles

2. Feijões

Os feijões são leguminosas bastante poderosas. As suas qualidades são proporcionalmente inversas à sua dimensão. Com muito pouca gordura, têm elevada concentração de proteína e fibra. A variedade feijão azuki é especialmente indicada para nos aquecer, pois tem uma elevada concentração de proteínas, fibras, sais minerais, potássio, ferro, selénio e fósforo. Se aos olhos parece um feijão frade mais escuro, ao palato tem um sabor bem mais suave – daí a sua versatilidade, podemos consumir o feijão inteiro, beber o seu chá ou até fazer sobremesas.

créditos: Green Smiles

3. Castanhas

As castanhas são um hidrato de carbono bastante completo e complexo – quase uma proteína completa, na verdade. Por serem uma fonte de energia complexa, promovem níveis de saciedade mais longos e também uma temperatura mais elevada do corpo. As castanhas têm uma quantidade de gordura reduzida e são ricas em potássio. Isto, para além de serem ricas em vitamina A, B, E, cálcio, fósforo e ferro. Descubra esta reconfortante sopa ou esta mousse deliciosa.

créditos: Green Smiles

4. Centeio

É um cereal originário da Europa do Norte e promove a circulação sanguínea - particularmente importante quando queremos estimular o sistema sanguíneo. Tem um sabor mais amargo, e é tradicionalmente consumido em pão. Pode, no entanto, cozer o grão de centeio como se fosse arroz, ou mesmo misturado com este último cereal.

5. Millet

Sem glúten e integral, o Millet é o cereal mais alcalino, muito importante para o equilíbrio do pH do nosso corpo. A sua composição ajuda a promover a vitalidade e a subir a temperatura corporal. É muito rico em proteínas, fósforo e vitaminas (magnésio e cobre). Por ser rico em ferro é diurético e antifúgico. Já a grande concentração de fibra promove a sensação de saciedade, e pode ajudar em processos de emagrecimento e controlo de peso.