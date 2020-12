Estas propostas são fáceis e rápidas de fazer, sempre com foco no sabor e qualidade dos alimentos que escolhemos incluir nas nossas sobremesas. Da abóbora, ao chocolate, passando pela batata-doce, descubra várias sugestões de sobremesas deliciosas.

Neste Natal, opte por sobremesas conscientes, com alimentos de qualidade e que permitem nutrir o nosso corpo de uma forma mais equilibrada.

Vamos às receitas?

Ora espreite...

Tarte de abóbora

Esta Tarte de abóbora tira partido do doce naturalmente presente na abóbora e nas tâmaras. Sem qualquer tipo de açúcar adicionado, produtos refinados ou glúten. Esta é uma sobremesa perfeitamente equilibrada e que potencia o sabor naturalmente presente nos alimentos.

A base é feita sem glúten, o que não lhe retira sabor nem textura. Fica crocante e suave ao mesmo tempo, resulta muito bem.

créditos: Green Smiles

Bolinhas de cacau

As Bolinhas de cacau são uma opção de sobremesa ou snack bastante equilibrada. Têm um ingrediente secreto que as tornam mais conscientes e interessantes nutricionalmente – o feijão azuki. O bom desta receita é que podemos variar os toppings ficando com inúmeras versões diferentes do mesmo snack/sobremesa. Não são demasiado doces, mas o malte de cevada dá-lhe um toque a caramelo.

créditos: Green Smiles

Salame de chocolate

Confesso que não sou chocolate lover, mas este Salame de chocolate fez-me pensar duas vezes se não adoro mesmo chocolate.

créditos: Green Smiles

Mini tartes de Batata-Doce

A batata-doce nunca desilude. Estas Mini tartes de batata-doce e são o acompanhamento perfeito para degustar com o café. Fiz uma opção apenas com base e outra mesmo em formato de tarte. Gosto de ambas. Fiz com batata-doce laranja, mas pode brincar com as cores e misturá-las ou fazer individualmente.

créditos: Green Smiles

Pudim de cenoura

Esta versão de Pudim de cenoura é cremosa e tem o doce extra conferido pelo vegetal. Não fica com um sabor intenso a cenoura, mas se optar por não colocar manteiga de avelã (amendoim, amêndoa) o sabor intensifica-se e fica ótimo.