Molho de iogurte expresso para saladas

Num frasco vazio, verter um iogurte natural, quatro colheres de sopa de vinagre de vinho branco, oito colheres de sopa de azeite virgem, quatro colheres de sopa de óleo de noz, uma colher de chá de mostarda, algumas folhas de coentro bem picadas, flor de sal e pimenta preta moída na hora a gosto. Tapar bem o frasco e agitar para emulsionar. Caso necessário, retifique o tempero e volte a agitar.

Molho Tzatziki

Ótimo para acompanhar rodelas de vegetais assados.

Descascar um pepino, cortando-o finamente. Misturar com uma pitada de sal e reservar 30 minutos. No final, escorrer, tentando espreme o máximo líquido. Descascar e picar dois dentes de alho e misturá-los com meia chávena de iogurte natural, um quarto de chávena de hortelã fresca picada e o pepino.

Numa travessa, temperar a mistura com um bom fio de azeite, uma pitada de pimenta preta em grão, moída na altura.

Molho denso de iogurte, lima e coentros

Bom para servir com saladas, peixe ou carne de frango. Também pode servir como marinada ou pasta para barrar peixe e carne.

Misturar, até uniformizar, uma chávena de iogurte natural, uma colher de chá de raspa de lima, dois colheres de sopa de sumo de lima, três colheres de sopa de coentros frescos picados e meia colher de chá de malagueta picada (opcional).

Creme de iogurte e pepino com hortelã

Descascar meio pepino grande, cortar ao meio verticalmente e tirar as sementes. Ralar e colocar num coador. Espremer o sumo. Colocar o pepino numa taça e misturar com 235 ml de iogurte, um dente de alho e duas colheres de sopa de hortelã fresca picada. Temperar com sal a gosto. Mudar o creme para outra taça e deixar no frigorífico até servir.