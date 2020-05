8 passos para nos iniciarmos na degustação do whisky, “a água da vida”

Praticar, praticar, praticar, este é o melhor conselho para quem se quer lançar na arte de apreciar um whisky, a “água da vida” (do gaélico escocês uisge-beatha), como também é conhecido historicamente. Pede paciência esta bebida que remonta ao século XV e que tem na matéria-prima, proveniência, produção, estágio, entre outros factores, notas importantes nas diferenças de carácter.

Um whisky altera-se e evolui com os anos, torna-se, por regra, mais rico, complexo e saboroso, adquire a tonalidade do barril, novo ou usado, onde estagiou e que pode ter recebido anteriormente outras bebidas, como xerez ou vinho do Porto.

Um bom whisky velho terá para lá de 15 anos. A sua cor será vivaz, o aroma com personalidade e o sabor bem marcado.

Ao whisky, encontra-o no mercado em diferentes formulações, entre elas, os single malt (uma mistura de whiskies de malte de uma mesma destilaria) ou blended (produzido com base na mistura de single malt e whiskies de grãos, por exemplo milho).

Não se prenda apenas aos whiskies escoceses (ou, preferindo, os Scotch). A Irlanda (que não usa apenas cevada maltada e opta pelo carvão, em detrimento da turfa, para ferver a cevada), o Japão, os Estados Unidos (por exemplo o Bourbon Whiskey, à base de milho), o Canadá, a Alemanha, a Suécia, a Índia e Taiwan também os produzem com qualidade.

Também não fique confundido se ler whisky ou whiskey. Os produtores irlandeses, americanos e japoneses optam por esta última grafia. Já os escoceses e canadianos preferem a primeira.

Vamos à prova:

1- Escolha o copo ideal.

Não há grande segredo envolvendo este passo. Aliás, encontra no comércio copos próprios para degustar whisky. O copo, de vidro, para não alterar o sabor da bebida, deve de ser baixo e largo, com uma base alta onde vamos segurar. Impede que o calor da mão altere a qualidade do whisky. O ideal tem o formato de túlipa e de vidro fino, sem rebordo. O formato em túlipa vai concentrar os vapores do whisky perto do bordo (mais estreito). Não vai encher o copo com o whisky que escolher, antes verter uma pequena quantidade, até 50 ml (a altura do dedo indicador encostado à base do copo).

2- Numa primeira prova não acrescente nem água, nem gelo ao whisky

Tenha em consideração que o deve servir a uma temperatura entre os 18 e os 22 ºC. Com as mãos, vai inclinar ligeiramente o copo, girando-o. Faça um círculo completo para distribuir bem a bebida, o que aumenta a superfície de oxidação (contacto com o ar) e realçar aromas que estão no fundo do copo.

3- Prove o whisky puro para lhe tomar o aroma e o sabor

É uma boa forma de avaliar se lhe quer acrescentar os dois elementos indicados. Numa prova, estão envolvidos vários sentidos, o palato é apenas um deles e não é, neste caso, o primeiro a tocar na bebida. Antes, aprecie o odor do whisky. Faça-o inspirando-o um duo ou trio de vezes. Não se esqueça, o copo é largo. Coloque o nariz para lá do bordo e inspire. Faça-o mais de uma vez para captar os aromas da bebida para lá do odor do álcool, que pode sobrepor-se a outros aromas (madeira, baunilha e outras especiarias, caramelo, café) na primeira inalação. Mantenha a boca ligeiramente aberta enquanto inala. Os dois sentidos estão intimamente ligados.