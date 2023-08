No centro da cidade e num dos bairros mais icónicos do Porto localiza-se o Vila Foz Hotel & Spa e um restaurante com o mesmo nome que, desde 2022, detém uma das distinções mais importantes do mundo gastronómico: uma estrela Michelin. Eis alguns dos pratos do menu de desgustação Maresia criados pelo chef Arnaldo Azevedo.

