Para acompanhar a noite de estreia no Bica-San, que se pretende de celebração à mesa, o chef Bruno Antunes apresentará alguns dos pratos do menu habitual do restaurante, bem como algumas surpresas pensadas especificamente para o primeiro jantar vínico.

“Não será um jantar de harmonização ‘clássico’ e formal, mas um registo mais descontraído, com a escolha de pratos à la carte, acompanhados pelos vinhos (a copo) da mais recente colheita Lamoresca, e, quem sabe, algumas garrafas surpresa trazidas por Simon, filho de Filippo, que assumiu a produção de vinho (e azeite) deste projeto familiar e que estará disponível para partilhar a história por detrás de cada vinho”, informa a equipa do restaurante sediado na Rua de São Paulo, na porta com o número 93.

Os vinhos Lamoresca resultam de um projeto sediado na Sicília, na cidade de San Michel di Ganzaria, uma aldeia no coração do interior da ilha. Um território seco, algo árida, situado entre colinas ondulantes e terrenos agrícolas. Os cinco hectares de vinhas cultivados de forma orgânica e biológica beneficiam de uma queda drástica de temperatura entre o dia a e noite.

"Tal como muitos dos grandes produtores de vinho da Sicília, os vinhos de Fillipo têm uma forma estranha de nos dizer de onde vêm. Explodem silenciosamente com o sol mediterrânico, fruta concentrada, ervas secas e especiarias e a linguagem inconfundível do interior da Sicília", lemos na nota de imprensa que acompanha a apresentação do jantar de 8 de dezembro.

“O nosso objetivo é defender os pequenos produtores, artesãos e vinhateiros. Pessoas que cultivam vinhas saudáveis e com práticas agrícolas também saudáveis. Produtores e enólogos que se preocupam com a terra que trabalham e com o vinho que produzem", partilha Samuel Garas, Wine Director do grupo Independente.

Os lugares são limitados e aconselha-se reserva através do site ou por WhatsApp (+351 915 728 006)