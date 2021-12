Para celebrar a chegada de um novo ano, o Therapist abre as portas no dia 1 de janeiro de 2022, das 11h às 23h, com um menu exclusivo de Ano Novo, disponível apenas nesta data.

Para o Brunch, o Therapist sugere um menu composto por uma Bruschetta de Hummus, de Ovo ou de Queijo Shitake, uma Bowl de Açaí ou Spirulina, e Panquecas de Pêra ou Banana Power.

Já para a hora de almoço ou jantar, o restaurante funcional criou um menu também exclusivo para a data, com entrada, prato principal e sobremesa; Bruschetta de Hummus, de Ovo ou de Queijo Shitake, Risotto ou Ramen, e Tarte de Caramelo Salgado.

Os menus Brunch, almoço e jantar de Ano Novo do Therapist têm o preço de €18,90, e oferta de uma flute de Mimosa Reset. As reservas estão disponíveis no site do Therapist, através do formulário para esse mesmo fim.

Nesta data, os outros pratos do menu não estarão disponíveis.

Fundado em 2017 por Joana Teixeira, o Therapist é um restaurante natural e consciente, uma clínica de nutrição funcional, um lab com workshops e talks e uma mercearia (in store e online) com diversos produtos, entre eles os originais Blends, Granolas Doces e Salgadas, e Kits com refeições líquidas e sólidas para 1 ou 3 dias (Summer Skin, Reduce e Detox, Reset, Immunity e Pro Aging).