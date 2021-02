Convenhamos, por mais mão certeira que possamos ter para a cozinha, preparar sushi e sashimi no recato doméstico não é tarefa simples.

Como forma de atalhar caminho para a mesa japonesa, o restaurante Besushi, em Carcavelos, propõe para este período de confinamento uma carta com largas dezenas de opções em take away e entrega ao domicílio em Caxias e Monte Estoril.

No que toca a sugestões, encontramos combinados em formato familiar como o “Bemix”, de sushi e sashimi (30 peças/28,00 euros), o “Befusion”, com dez uramakis, quatro hosomakis e duas peças do chefe de cozinha (16 ou 32 peças, respetivamente a 14,50 e 26,00 euros).

Propostas que incluem combinações com menos peças, como o “Combinado de gungan e nigiri”, com oito unidades (8,50 euros).

Não faltam bowls, em diferentes versões, miso, crepes japoneses, gyosas, tatakis e temakis.

As encomendas podem fazer-se online, na página criada para o efeito, ou pelo telefone 215 885 051.