Para saborear ao almoço ou ao jantar, o menu no restaurante Jardim inclui opções de peixe e carne, mas não esquece os pratos vegetarianos nem as opções de massa. Vazia Black Angus, Tornedó Rossini com foi gras, Taco de polvo braseado, Naco de garoupa grelhado, Esparguete ao alho com seitan e espinafres, Raviolis de ricota e acelga com sabores do mar, são algumas das opções que se encontram no menu “Sabores à Beira-Mar”.

Refeição que, ao almoço, está disponível para todos os visitantes entre as 12h30 e as 14h30, com a opção de lanche até às 15h00. O jantar é servido entre as 19h30 e as 22h30.

O Hotel Solverde Spa & Wellness Center insere-se num complexo de dois hectares repleto de espaços verdes, junto ao mar.