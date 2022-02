No Vogue Café Porto, localizado no Hotel Infante Sagres, o Dia dos Namorados celebra-se em ambiente descontraído e informal, numa volta ao mundo à mesa, com um menu de inspiração internacional. Fica, ainda, a promessa de sabores afrodisíacos.

O Menu de São Valentim está disponível apenas na noite de 14 de fevereiro e inicia-se com um welcome drink – um cocktail de assinatura surpresa. A preparar a partida para a viagem dos sentidos, chega à mesa um Lollipop de foie gras, frutos vermelhos e pistáchio.

créditos: Vogue Café Porto

A primeira paragem cruza os sabores portugueses com os asiáticos, com um Polvo nacional grelhado, arroz de sushi, alga nori e molho teriyaki. Segue-se, no prato de peixe, um Tamboril confitado e carabineiro com molho de espumante e ostra, e, nos pratos de carne, um Magret de pato, batatas de ervas, espargos e molho béarnaise, a relembrar as noites românticas em Paris.

O destino final transporta os participantes para os verões longos do Norte de Itália, com a frescura da Panna Cotta de baunilha com frutos vermelhos e tarte de chocolate com toranja. A viagem termina com um toque de realeza britânica, com os sabores quentes dos chás do Vogue Café Porto. Para acompanhar esta experiência gastronómica, o Vogue Café Porto apresenta música ao vivo.

Vogue Café Porto Rua de Avis, nº 10, Porto Contactos: tel. 223 398 550; e-mail reservations@voguecafe.pt

O jantar inicia-se às 20h00 e orça os 60 euros por pessoa, com seleção de vinhos e bebidas incluídas.

As reservas são recomendadas através do telefone 220 133 121 ou e-mail bookings@infantesagres.com