Inspirado em histórias de amor intemporais, o chef Fábio Alves, responsável pela cozinha do restaurante Suba, preparou um menu especial com aromas e sabores em cinco pratos, inspirados em outros tantos continentes. “Love Around the World” é o mote para um dia dedicado ao romantismo com vista sobre Lisboa e o Tejo.

A 14 de fevereiro, a história de amor à mesa inicia-se nas terras longínquas da Oceânia, com a entrada de Vieira, citrinos, ovas e jus de ouriço a fazer as honras da casa, ao que se segue um Tortellini de carbonara, cecina, citronela e caldo de trufa, representando a Europa.

créditos: Hotel Verride Palácio Santa Catarina

A viagem continua com um Salmonete, frutos do mar e arroz tufado, receita inspiradas pelos sabores da Ásia, e um Novilho maturado, espargos e queijo, com influências da América.

A travessia gastronómica não termina sem uma sobremesa recheada de amor e sabor, o Domo de chocolate, caju e merengue de coco, numa evocação ao calor de África.

Restaurante Suba Hotel Verride Palácio de Santa Catarina Rua de Santa Catarina, nº 1, Lisboa Contactos: tel. 211 573 055; e-mail info@verridesc.pt

O “Love Around the World” do Suba estará disponível ao jantar no dia 14 de fevereiro, com um valor de 125 euros por pessoa, com bebidas incluídas.

As reservas fazem-se pelo Telefone 211 573 055 ou e-mail info@verridesc.pt