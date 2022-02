No dia mais romântico do ano, o menu do Ajitama Ramen Bistro apresenta duas novas entradas, o Tataki Kyuri, uma salada de pepino esmagado. Em japonês, Tataki significa “esmagar” e Kyuri, significa “pepino” – daí o nome. Esmagar os pepinos cria fissuras imperfeitas dentro de cada pedaço, resultando numa maior área de superfície para o molho condimentado penetrar e ser assimilado. Prato que prepara o palato para as sugestões seguintes à mesa.

A segunda entrada será Chicken Karaage, ou frango frito japonês, “que é facilmente um dos melhores tipos de frango frito do mundo. É excecionalmente saboroso, suculento e estaladiço”, refere a equipa do Ajitama Ramen Bistro, acrescentando: “trata-se de um prato clássico que pode ser encontrado em qualquer casa japonesa, lancheira bento, bancas de rua ou restaurantes”.

Quanto ao prato principal, que não poderia fugir ao Ramen, a grande novidade não incide numa nova receita, mas sim no facto de, para esta data especial, o Ajitama ter recuperado a receita original de noodles caseiros e artesanais de massa fresca que foi desenvolvida e refinada ao longo de 13 meses e posteriormente usada para servir mais de 600 pessoas que foram jantar ao Supper Club Ajitama entre 2017 e 2018. Este Supper Club deu origem ao projeto que se viria a materializar, em 2019, no restaurante Ajitama Ramen Bistro.

créditos: Ajitama Ramen Bistro

Será a primeira vez que estes craft noodles de massa fresca serão servidos no restaurante Ajitama Ramen Bistro.

Para acompanhar a refeição, será servida uma nova receita de Sangria de Sake, neste caso à base de Maracujá (Passion Fruit, em inglês), que foi considerado como o mais adequado para uma data comemorativa do Dia de São Valentim, e que resulta numa bebida exótica e surpreendentemente refrescante.

Para sobremesa será servido Ai Shiteru, que é a forma de os japoneses expressarem os seus sentimentos pela sua cara metade. Uma sobremesa que explora a simbiose entre o cacau e os frutos vermelhos, complementada com o crocante do suspiro, com um toque especial de Jasmim. Uma sobremesa estará disponível apenas no dia de São Valentim.

Ajitama Ramen Bistro Avenida Duque Loulé, nº 36, Lisboa Contacto: Tel. 213 540 920

A refeição é ainda finalizada com o serviço de um copo do Sake da casa a cada cliente.

O Menu Dia dos Namorados terá um preço fixo de 35 euros por pessoa e inclui uma garrafa de água durante a refeição e café no final.

Reservas por telefone no site do Ajitama Ramen Bistro.