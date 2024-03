Pot&Pan - The Rebello

No dia de Páscoa, o repasto é bem português nas mesas do Pot&Pan, um dos dois restaurantes do hotel The Rebello, em Vila Nova de Gaia. Além do Cabrito de leite, servido com batata assada, Esparregado e arroz de forno (27€​/pessoa), haverá ainda opções especiais para celebrar esta data entre amigos e familiares como Polvo à Lagareiro (30€/pessoa), Bacalhau à Zé do Pipo (24€/pessoa) ou ainda Leitãozinho ao molho de pimentas com chip’s e salada aromática, disponível apenas por uma encomenda mínima de 24h00 (​220€ para 4 a 6 pessoas). A carta habitual do restaurante mantém-se, permitindo conciliar estas opções especiais com as propostas habitualmente sugeridas pelo chef André Coutinho. As reservas poderão ser feitas através dos emails info@therebello.com ou reservations@therebello.com, ou ainda via telefónica, para o 220 028 940.

créditos: Divulgação

Bello Rooftop - The Rebello

No Bello Rooftop, situado no quarto piso do The Rebello, a recente proposta de brunch disponível aos domingos mantém-se no dia de Páscoa, tornando-se numa boa opção para todos os que preferem saborear várias opções de sanduíches, bowls, tostas e panquecas com vista rio e num ambiente animado, ao som de um DJ residente. Entre as 11h30 e as 15h00, as sugestões de brunch à la carte serão acompanhadas de sumos de fruta natural, uma seleção de cocktails de assinatura, mas também toda a carta de pizzas habitualmente disponível no restaurante, produzida em colaboração com a pizzaria lisboeta M’arrecreo, já reconhecida com o selo de qualidade da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). As reservas poderão ser feitas através dos emails info@therebello.com ou reservations@therebello.com, ou ainda via telefónica, para o 220 028 940.

créditos: Divulgação

Tenro by Digby - Torel Avantgarde

No Tenro by Digby, restaurante do Torel Avantgarde, o almoço pascal é farto e garante uma das melhores vistas para o Rio Douro. Com o chef João Figueirinhas ao leme, no dia 31 de março o menu terá como protagonista o Arroz de cabrito no forno, mas nem por isso deixará de parte outras sugestões igualmente saborosas como o Mini folar de rabo de boi e bacon, o Raviolo de bacalhau e espinafres, ou ainda o Pão de Ló de Ovar, que se fará acompanhar de um gelado de queijo da serra. A refeição orça os 110€/pessoa (com harmonização vínica, água e café incluídos. Reservas através do email info@digby.pt ou do telefone 222 449 615.