“O Forest, Pizza & Coffee Culture, nasce no antigo espaço de referência do self service da Vela Latina, que marcou tantas gerações. O novo Restaurante vive da luz, do verde, e de uma envolvência com vista para a Torre de Belém. O espaço foi criado a pensar nos turistas e nos Lisboetas que visitam esta zona, pelo seu contexto histórico, e relvados a perder de vista”, sublinha Viviane Leote, uma das sócias do grupo Vela Latina.

Com duas caras, o Forest é um espaço de cafetaria, que continua a tradição do antigo Vella Caffe, onde se pode desfrutar de uma refeição ou pedir para levar, com opções variadas de pratos leves e saudáveis como sopas, saladas e outras refeições ligeiras para quem quer uma curta pausa de almoço. A pizzaria, com a consultoria de um chef italiano, serve pizzas em forno de lenha e também entradas e massas.

Entre os pratos da ementa, destaque para a Sopa de tomate, servida com fatias de pão feito no forno de lenha (4,5€); Salada de camarão e laranja (14€) uma opção fresca e leve e o suculento Bife à Parmegiana (18€). No que toca às pizzas, refira-se aquela que tem a assinatura da casa, Pizza Forest com pistácio e mortadela de Bologna (16€). Como sobremesa, também de inspiração italiana, destaca-se o cremoso Tiramisu (5,5€).

O restaurante ganha o nome Forest em homenagem aos espaços verdes que o rodeiam e árvores centenárias dos jardins da Vela Latina, que combinam com a própria decoração do restaurante que é uma continuação do espaço exterior. Mantendo alguma da essência do espaço anterior, o Forest inaugura um conceito cheio de novidades, não só no menu, abrindo portas à cozinha italiana, como nas possibilidades de refeições que vão do pequeno-almoço, brunch, almoço e jantar, servindo todo o dia.

Vela Latina Doca do Bom Sucesso, Lisboa Contacto: tel. 213 017 118

Com o Forest, fica completo o quarteto da Vela Latina, composto pelo restaurante que assume o nome do grupo, com uma carta mediterrânea; o asiático Nikkei, uma fusão de cozinha japonesa e peruana; a Charcutaria, para quem procura um copo de vinho ao fim da tarde acompanhado de queijos e enchidos.