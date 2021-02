Casa que oferece uma carta inspirada nas viagens e presença portuguesa em diferentes latitudes, como África a Ásia, o restaurante Geographia propõe para o dia mais romântico do ano (e nos que lhe antecedem), um menu recheado de ingredientes ardentes.

A jornada, de 12 a 14 de fevereiro, começa com uma entrada de Creme de camarão e coco, perfumado com gengibre e coentros e continua com umas das duas opções de prato: Robalo escalfado, arroz cremoso de espinafres, tomate confitado e espargos ou Coxa de pato com especiarias, puré de beterraba assada, cebolete assado, compota de laranja e malagueta.

Para terminar a refeição o restaurante preparou um sortido de sobremesas composto pelo "melhor pão de ló do universo", Mousse de chocolate de São Tomé com salame e Quindim.

Para quem prefere uma opção vegetariana, pode escolher entre Creme de milho com coco e vinagrete de malagueta e Escondidinho de mandioca, palmito e cogumelos, com salada verde e caju.

Por forma a completar a experiência, o Geographia propõe uma playlist criada especialmente para esta ocasião, uma curadoria da empresa de marketing sensorial Mufyn.

Geographia Rua do Conde, nº 1, Lisboa Contacto: 213 960 036

O menu que orça 40,00 euros por pessoa pode ser encomendado no site do restaurante ou pelo telefone 213 960 036.