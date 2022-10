Restaurante em Cascais celebra Dia Mundial da Pasta com promoção “dois em um”

O La Cosa Nostra Pastas & Pizzas é conhecido como o projeto da “máfia de saltos altos”, a expressão em tom de brincadeira usada pela empresária Daniela Azeredo e a chef Patrícia Jácome, responsáveis pelo restaurante cascalense. "É um projeto colaborativo, todas nós fazemos e criamos coisas. Não tomamos decisões sem nos consultarmos umas às outras. Destacamo-nos pela qualidade", diz a dupla.

No que respeita ao Dia Mundial da Massa, o La Cosa Nostra celebra-o com o lançamento da venda das pastas através da Uber Eats. Para a data, na semana do dia 25, assinala-se também uma promoção: “na compra de duas unidades, a segunda é de graça. Já para take-away ou consumo no restaurante, a promoção é válida apenas durante o dia 25”, informa aquela unidade de restauração.

créditos: Maria Mattos

As sugestões são variadas e vão desde a Penne alla Amatriciana (13,95 euros), barriga fumada tipo artesanal com molho de tomate; a Tagliatelle al limone (12,95 euros), com molho de limão, queijo Grana Padano D.O.P; o Spaghetti alla Carbonara (13,95 euros), com barriga fumada tipo artesanal, cebola, ovos e Grana Padano D.O.P.

La Cosa Nostra Pastas & Pizzas

Rua Alexandre Herculano, n.º114 A, Cascais – Centro da Rua Amarela

Contactos: tel. 211 573 528

Ainda no que toca aos destaques da ementa, sublinhe-se o Spaghetti alle Vongole (15,50 euros), com amêijoas, tomate e cebolinho; a Penne alla Mediterranea (14,95 euros), molho de tomate com barriga de porco fumada, cogumelos e courgette; a Spaghetti alla Bolognesa La Cosa Nostra (15,5 euros), com carne de vaca, cogumelos e molho de tomate com pimento.