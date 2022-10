O encontro a 20 de outubro será um momento para o convívio entre colegas de profissão, e amigos, com projetos que partilham o conceito de “taberna”, casas que convidam a entrar, petiscar e beber.

O menu a quatro mãos confecionado pelos chefs Tiago Penão (Izakaya, a taberna japonesa em Cascais) e Leopoldo Calhau (Taberna do Calhau e Bla Bla Glu Glu, em Lisboa) propõe harmonizar a cozinha de dois homens que trabalham gastronomias diferentes. O chef Tiago Penão com a sua proposta japonesa e o chef Leopoldo Calhau a não esquecer as suas raízes alentejanas. Na prática, ambos partilham valores e objetivos: duas tabernas, locais convidativos à partilha e boa disposição.

O almoço no Izakaya (Rua Poço Novo, n.º 180, Cascais) será servido entre as 12h30 às 15h30, e o jantar a partir das 19h00, sendo que os chefs decidiram surpreender os clientes: até à hora de se sentar à mesa, não será partilhada qualquer informação do menu.

Ambos os serviços requerem reserva, através do e-mail reservas@izakayaportugal.pt ou pelo telefone 214 045 106. Os menus terão um custo de 80,00 euros (sem bebidas).