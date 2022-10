Rafa Zafra, um dos mais reconhecidos chefes espanhóis, nasceu em Sevilha e foi lá, ao lado da família, que começou iniciou o seu trajeto na cozinha. A sua carreira destacou-se quando liderava a cozinha do El Bulli e foi distinguido com duas estrelas Michelin, em 2008 e 2011. Tinha apenas 26 quando recebeu a primeira.

Em 2016, abriu o primeiro projeto pessoal em Barcelona, o restaurante Estimar, que é um reflexo das suas raízes, do amor pelo mediterrâneo e uma homenagem aos produtos do mar. Logo no ano de abertura, Estimar recebeu o prémio “Melhor Novo Restaurante em Barcelona” do "Guia Macarfi", tendo recebido várias outras distinções desde então.

Em 2020, Zafra apresenta o conceito Estimar em Madrid. Em três meses, o restaurante recebe o primeiro prémio SOL Repsol. Nesse mesmo ano, o chef espanhol realiza um dos seus sonhos de vida e abre Jondal, um bar de praia na sua amada Ibiza, com um ambiente mais descontraído.

Zafra é conhecido por apostar na simplicidade, confecionando pratos com até quatro ou cinco ingredientes no máximo. Isso mesmo propõe-se apresentar no pop-up em Lisboa “Estimar by Rafa Zafra” que acontece no JNcQUOI Avenida, no dia 20 de outubro, e no JNcQUOI Club, no dia 21 de outubro, ao jantar. Oportunidade para saborear algumas das criações mais marcantes do chef sevilhano.

As reservas podem ser realizadas por telefone 219 369 900 ou por e-mail (bookatable@jncquoiavenida.com). O acesso ao JNcQUOI Club é restrito aos membros.