O chef Tiago Bonito e o sommelier Luís Moreira, do restaurante Largo do Paço (uma Estrela Michelin), instalado na Casa da Calçada Relais & Châteaux, em Amarante, convidaram a Quinta dos Carvalhais, produtor de vinhos do Dão para, em conjunto, realizarem uma prova vertical seguida de jantar.

O evento, a 4 de novembro, vai destacar o vinho Quinta dos Carvalhais Único, com a prova a merecer os comentários da enóloga Beatriz Cabral de Almeida. Já o jantar, com assinatura do chef Tiago Bonito, constará de quatro momentos, com a harmonização a cargo do sommelier do restaurante amarantino.

Para iniciar a refeição, o chef Tiago Bonito sugere Queijo da Serra, cogumelos selvagens, noz e trufa e, de seguida, um prato de peixe - Bacalhau, feijoada, pil pil e salsa – e também um prato de carne – Leitão, cenoura e gengibre, batata e alho negro. Para terminar a experiência gastronómica da melhor forma, o chef ao leme do Largo do Paço propõe Chocolate, mirtilo, castanha e especiarias.

Esta experiência gastronómica tem um custo de 130 euros por pessoa e pode ser reservada através do endereço de correio eletrónico da Casa da Calçada Relais & Châteaux - reservas@casadacalcada.com – ou através do contacto telefónico 255 410 830.