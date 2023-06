A edição do World´50 Best Restaurants 2023, evento que teve a sua gala no passado dia 20 de junho, em Valência, destacou o restaurante Central, em Lima, no Peru, como o melhor do mundo. Seguiram-se-lhe, na segunda e terceira posições, respetivamente os restaurantes Disfrutar, em Barcelona, e o DiverXO (Madrid). Portugal, que mantém um único restaurante nesta lista internacional, vê no Belcanto, de José Avillez o representante luso.

Desta feita, o restaurante com duas estrelas Michelin, localizado em Lisboa, alcançou a 25.ª posição. Em 2022, o Belcanto ocupava a 46.ª posição na referida lista, o que se traduz numa subida de 21 lugares do ano transato para o presente ano. Sublinhe-se que também não há nenhum representante português na lista alargada, com 100 posições, do World´50 Best Restaurants 2023.

“É um orgulho e uma alegria subir mais de vinte posições na lista dos melhores restaurantes do mundo e ocupar agora o 25.o lugar. É um reconhecimento muito importante para nós, equipa do Belcanto, e também para Lisboa e para Portugal: Esta distinção contribui para a promoção da cozinha portuguesa no mundo e reforça o valor do nosso país enquanto destino gastronómico e turístico”, sublinha José Avillez

O Belcanto por José Avillez abriu em 2012 e, nesse mesmo ano, foi distinguido com uma estrela Michelin. Em 2014, recebeu a segunda estrela Michelin. Em 2019, e como parte da sua evolução, o Belcanto mudou-se para um novo espaço, mais amplo, contíguo ao inicial, mantendo a proximidade com o Largo de São Carlos e a localização privilegiada.

Ainda no topo da lista dos 50 melhores restaurante do mundo, encontramos, na quarta posição, o Asador Etxebarri (Espanha), na quinta posição o Alchemist (Dinamarca), o Maido, na sexta posição (Peru), o Lido 84, na sétima posição (Itália) e o Atomix, na oitava posição (Nova Iorque).

No que respeita ao prémio A Melhor Chef Mulher do Ano, este foi entregue à mexicana Elena Reygadas, do restaurante Rosetta (México). Já o prémio de Campeões da Mudança para os Ativistas Alimentares, a distinção coube a Damián Díaz e Othón Nolasco (Estados Unidos) e Nora Fitzgerald Belahcen (Marrocos). O prémio Ícone da Indústria coube ao espanhol Andoni Luis Aduriz e o galardão da Sustentabilidade Ambiental foi entregue ao restaurante Flor de Caña (África do Sul).

Sublinhe-se que a organização do World's 50 Best Restaurants estipula que os restaurantes só podem ganhar o prémio principal uma vez, passando para uma lista separada, a Best of the Best. Nesse grupo restrito figuram restaurantes como o Noma (Copenhaga/Dinamarca), Eleven Madison Park (Nova Iorque/Estados Unidos), The Fat Duck (Londres/Inglaterra), Osteria Francescana (Modena/Itália), Mirazur (Menton/França).