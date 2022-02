O forno que o chef Hary Chapagain trouxe da Índia já é o mais famoso de Lisboa e encontra-se no restaurante Oven (@ovenlisboa), que apresenta agora uma carta renovada.

O menu do Oven continua a integrar pratos clássicos da Índia e do Nepal, país de origem do Chef, com grande destaque para pratos de fusão que dão a conhecer iguarias do Oriente com um twist moderno.

Hari tem uma atenção especial com os seus clientes e percebendo a atração por estes pratos de fusão - os “Specials” - optou por fazer destes os pratos essenciais para conhecer o ADN do restaurante, aumentando a sua oferta.

Este menu resulta da mistura de especiarias com as carnes ou peixes que, cozinhados com uma temperatura uniforme em todo o seu redor, saem tão suculentos e com um sabor único do tandoor, o famoso forno indiano.

Os novos pratos especiais do OVEN

No novo menu do OVEN, para além dos pratos tradionais e autênticos que têm lugar cativo no restaurante, vai encontrar o novo Fish Tawa, um prato de robalo, confecionado com uma rigorosa seleção de ervas e especiarias que constituem o condimento secreto. Depois de várias experiências, o Chef criou uma receita com uma mistura extraordinária de ingredientes e especiarias, estando certo que vai ser uma excelente surpresa.

Outra das novidades é o Lamb Shank Biryani. O Biryani é uma das receitas indianas mais antigas e tradicionais e normalmente o que diferencia os vários Biryanis é o tipo de ingredientes com o qual se conjugam. Hari escolheu o borrego, confecionado lentamente no seu forno especial.

“De forma a garantir que tudo saísse na perfeição, mantivemos a base da receita tradicional de Biryani onde os ingredientes principais são arroz, frutos secos, cebola frita, carnes ou legumes e especiarias que são especialmente preparadas para este prato, mas os nossos clientes vão certamente encontrar um twist de sabor ao experimentá-lo”, explica Hary Chapagain.

Também do forno vem uma nova proposta de pato, o Duck Magret, um delicioso pedaço de carne do peito flambeado no tandoor, previamente marinado em ervas e especiarias nepalesas. É servido com vegetais em molho agridoce.

créditos: OVEN

Os nomes destes pratos serão familiares para quem é assíduo dos restaurantes de comida indiana, mas o que os torna verdadeiramente especiais é a mestria do chef com o toque especial do tandoor, o que se traduz num sabor único e distinto.

No final “o sabor é tudo!”, lembra Hari, pelo que fica o convite a experimentar as novas sugestões do OVEN.

Chef Hary Chapagain créditos: OVEN

“Os novos pratos foram criados tendo em conta o feedback de quem nos visita, pelo que tenho a certeza que os nossos clientes se vão apaixonar pelos novos pratos”