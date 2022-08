Para quem é fã da cozinha Algarvia mas não se pode deslocar até ao sul de país para saborear alguns dos seus petiscos e pratos tão característicos, agora pode fazê-lo no conforto da sua casa através da Taberna Abricoque.

Raia, lingueirão, berbigão, rabo de boi e galinha são algumas das propostas do espaço gerido pelo chef Bertílio Gomes que, mais do que um mero restaurante, se apresenta como um local de partilha e onde os clientes podem experimentar ou voltar a redescobrir os sabores tipicamente algarvios.

"A Taberna Albricoque nasceu de um sonho de ter um espaço de comidas com história e uma decoração e ambiente que refletisse a cozinha tradicional e popular do sul de Portugal, onde o espírito da comida mediterrânica está presente através dos ingredientes e receituário, mas também na forma como nos sentamos à mesa, onde a partilha e convivialidade fazem parte da experiência. Resgatamos receitas populares onde os sabores de ingredientes esquecidos se fundem em processos de conservação e cozeduras longas em que o tempo é o principal ingrediente”, refere, em comunicado, o chef sobre o restaurante localizado em Santa Apolónia e com portas abertas desde 2019.

No menu poderá encontrar opções como Rissóis de Berbigão (3,40€ unidade), Canja de Lingeirão (8€), duas das especialidades da casa que poderá pedir para entrada, ou Moreia frita (9€). Já os pratos do dia são diversos, sendo possível escolher entre raia alhada (14€), Abrótea arrepiada frita com tomatada alentejana (14€) e Grão com rabo de boi (12€). Bolo de alfarroba com gelado de queijo e figo (5€), Citrinos (torta de laranja com sorvete de tangerina) (5€) e o famoso D. Rodrigo (4€) são algumas das sobremesas que poderá provar.

A Taberna Albricoque, que acaba se juntar à aplicação Uber Eats, está agora disponível à distância de um clique e com uma promoção para todos aqueles que fizerem a sua encomenda. Até ao fim do mês de agosto poderá usufruir de 50% de desconto em três dos best sellers do restaurante: os rissóis de berbigão, o choco com ervilhas e batata-doce e o rabo de boi com grão.

