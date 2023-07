Pelo Algarve, o desejo de sushi pode ser satisfeito no UDDO

UDDO é o nome do restaurante nipónico do Epic Sana Algarve, mas significa também madeira em japonês. Percebemos assim a ideia por detrás da decoração, da responsabilidade do arquiteto e designer de interiores Nuno Rodrigues, onde se destaca a barra aberta, a lembrar os izakayas – ou tabernas japonesas - em mármore, onde se preparam as iguarias que depois seguem para as respetivas mesas, com assinatura do chef Dhiego Silva.

créditos: GUSTAVO RAMOS

Uma noite quente de verão convida a uma mesa na esplanada, que pelas 20h, ainda não está muito cheia. Aceite a sugestão de uma taça de espumante Caves São João Rosé 2021 (9€, copo ou 38€ a garrafa), da Bairrada, que marca o arranque de uma refeição que é também uma viagem gastronómica de fusão, entre a técnica japonesa e os ingredientes, alguns, tipicamente portugueses. Destacam-se os peixes frescos do mercado de Loulé ou o lírio dos Açores, peixe que está definitivamente na moda e que deixou de ser algo encontrado exclusivamente numa visita ao arquipélago.

A carta do restaurante, que abriu em 2021, foi este ano renovada, com novidades nas entradas, na apresentação dos combinados de sushi e novas opções de wok. O menu é sobretudo de partilha com combinações fora da caixa para nos impressionar.

Fatias finas de lírio com molho ponzu, trufa e kizami créditos: Daniela Costa

Usuzukuri de Hamachi ou fatias finas de lírio com molho ponzu, trufa e kizami (35€), impecavelmente decorado, apresenta-se na mesa, seguido de uma tempura de camarão com amêndoa (20€) e tacos de carne Wagyu com mayonese kimchi e tobico (19€).

Deixamo-nos surpreender com as sugestões do chef nomeadamente a seleção Uddo (14 unidades entre sashimi, nigiris, gunkans e uramaki com os peixes do dia, 52€), onde se destacam sabores tão inusitados como enguia fumada ou fois gras.

Tempura de camarão créditos: Daniela Costa

Se viaja com crianças, nada tema, pois o restaurante tem um menu pensado para os mais pequenos com opções como salmão grelhado com arroz e batata frita de raiz de lotus (14€) ou panadinhos de frango com arroz e batata frita (14€), entre outros.

Não fechamos com sobremesa porque não há estômago para mais. Mas se não resistir a um doce há sugestões como crème brûlée de citronela com gelado de gengibre (10€), petit gateau de matcha e sakura (cereja) acompanhado com compota de cereja, crumble de frutos secos e gelado de cereja (12€) ou sorbet de lichia caseiro (9€).

Tacos de carne Wagyu com mayonese kimchi e tobico créditos: Daniela Costa

O UDDO funciona ao jantar, de terça a domingo, e é necessária reserva prévia, que pode concretizar através do site do hotel.

Se estiver pelo Algarve no dia 5 de agosto e for apreciador de comida japonesa aproveite um momento único: a visita do chef Paulo Morais, uma referência da cozinha nipónica em Portugal e que conquistou uma estrela Michelin, na última edição, no Kanazawa.

Seleção do chef créditos: Daniela Costa

Dhiego Silva e Paulo Morais vão criar um menu de degustação de sete momentos (120€), com pairing de sakes, vinhos e chás incluído.

O SAPO Lifestyle esteve no UDDO a convite do grupo SANA.