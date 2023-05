Palácio Chiado diz “olá” ao tempo quente com nova carta de primavera/verão

O restaurante do Palácio Chiado sugere na sua nova carta para o tempo mais quente com as sugestões entregues a pratos como o Gaspacho de milho com pipocas salgadas e azeite verde; Presunto Pata negra 100% bolota com um novo acompanhamento de piso de tomate fresco com alho e bolo do caco tostado e um estaladiço Taquito de atum spicy com cebola roxa, tomate concassé, cebolinho e maionese com togarashi.

A carta de primavera/verão apresenta, ainda, novos e refrescantes pratos principais inspirados na sazonalidade dos produtos. Como sugestões de peixe, o chef Bóia desafia-nos a experimentar o Atum grelhado no carvão acompanhado de cremoso de batata agria, espinafres salteados e molho chimichurri, seguindo-se o Cantaril em beurre-noisette com risotto de sapateira com salicornia e por fim o Bacalhau “Lisboa a Braga” uma fusão de duas receitas tradicionais reinventas para nos levar numa viagem do centro ao norte do país.

A intemporalidade, também, se celebra à mesa com alguns clássicos que nos remetem de imediato para os sabores típicos da época, falamos dos Grelhados no carvão como o Entrecôte maturado, Vazia angus ou Fraldinha, todas elas acompanhadas de batata palito frita e molho cremoso com trufas.

créditos: Palácio Chiado

Para uma opção vegetariana, a opção recai no Couscous com abacate, manga e pinhão acompanhado de crudités de romanesco e couve-flor como entrada, seguido dos pratos principais com Texturas de legumes frescos com puré de ervilhas e demi-glace de legumes ou Risotto de cogumelos selvagens, trufa de inverno e cogumelos pleurotus salteados.

O novo menu apresenta sugestões de autor no que toca às sobremesas entre o Parfait de framboesa com geleia de amora e chocolate negro, a Pannacota de coco e baunilha com couli de abacaxi, crumble de chocolate e pó de hortelã ou o Crème brulèe de pistachio com telha crocante.

Palácio Chiado Rua do Alecrim, n.º 70, Lisboa Contactos: tel. 210 101 184; e-mail: geral@palaciochiado.pt

As novidades da estação chegaram, também, ao Bar Salla, localizado no piso térreo do Palácio Chiado, onde a música é a palavra de ordem com os DJ’s residentes, todas as quintas, sextas e sábados.

Para quem prefere um ambiente descontraído para beber um copo e ouvir boa música, o hotspot de Lisboa tem agora uma nova carta. A fusão faz-se entre diversos cocktails de autor e saborosos e petiscos.