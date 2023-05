Aplicação de entregas Volup com 17 novos restaurantes em Lisboa e Cascais

São 15 novos restaurantes em Lisboa e dois em Cascais, que se juntam à oferta de experiências premium entregues pela Volup. A capital lisboeta apresenta agora as opções do Kabuki, In Vulgar, Jacaré, Erva Restaurante & Bar, La Boulangerie, Tana Sake & Sushi Bar, Misc By Tartar-Ia, Chefs à Mesa, Taberna Albricoque, Luz by Chakall, Ararate, Baobá Café e Olisipio Coffee Roasters, às quais se irão juntar em breve o Oven e o Choupana Caffé, entre vários outros. Já os moradores de Cascais, têm, a partir de agora a oportunidade de encomendar pratos do chef Vítor Sobral do restaurante Lota da Esquina, bem como uma refeição do Sushi Design, restaurante japonês do Farol Hotel.

Taberna Albricoque. créditos: Volup

“Estamos muito contentes por anunciar estas novidades na nossa oferta, o que vem demonstrar a grande aceitação que temos tido tanto por parte dos restaurantes como por parte do público.” refere Álvaro Meyer, CEO da Volup. “Neste momento temos 90 restaurantes, mas queremos continuar a crescer e a expandir. Para tal, estamos a trabalhar em alguns projetos diferenciadores, de que é exemplo um novo conceito que estamos a desenvolver com o chef Vítor Sobral e que esperamos apresentar em breve” acrescenta.

A Volup apresenta também uma nova parceria na área da mercearia gourmet, com o El Corte Inglés, que marca agora presença na plataforma com o Club Del Gourmet. Desta forma, para além de refeições de restaurantes premium, será também possível pedir uma seleção de produtos e ingredientes cuidadosamente selecionados.