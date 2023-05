Unindo parcerias com o parceiro Sr. Bacalhau, a equipa de cozinha vai trabalhar o tradicional bacalhau salgado seco mas irá apresentar igualmente o skrei e as diversas iguarias que o bacalhau traz à mesa, como as línguas, bochechas ou os sames. A Confraria Gastronómica do Bacalhau irá estar presente.

O jantar “Estórias, Bacalhau e Tradições”, a 6 de maio (20h00), conta com vários snacks de boas vindas, quatro momentos principais e sobremesa. As várias entradas e petiscos de boas vindas serão acompanhados com Aveleda Loureiro.

O primeiro momento é um Carpaccio de bacalhau com algas da ria, berbigão e ostra. Uma verdadeira ligação à região e à ria de Aveiro. A harmonização é o Villa Alvor Sauvignon Blanc. No segundo momento, a equipa de cozinha vai reinterpretar a “caldeirada” de bacalhau, com línguas e bochechas e uma espuma da caldeirada. O bairradino Arco da Aguieira Branco fará a respetiva harmonização.

O vinho branco Aveleda Granito acompanhará o Skrei, rei do terceiro momento. O Skrei será acompanhado com puré de batata, cebola caramelizada e alho negro com molho noisette.

Para finalizar a sequência, haverá uma ligação especial de colagénio entre o bacalhau, os sames, e a mão de vaca. Um vinho tinto de qualidade, como o Quinta Vale Dona Maria Vinhas Velhas honrará o prato.

A sobremesa conjuga chocolate negro, massa filo e frutos secos, maravilhosamente acompanhados com o Dona Maria Vintage, um vinho do Porto de excelência.

Salpoente Canal de São Roque, nº 82/83, Aveiro Contactos: tel. 234 382 674/915 138 619; e-mail salpoente@salpoente.pt

O repasto custará 75 euros e os lugares são limitados. As reservas podem fazer-se pelo telefone 234 382 674.

O restaurante Salpoente situa-se em frente à ria de Aveiro no canal de São Roque, onde dois armazéns antigos de sal foram recuperados.