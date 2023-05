No novo menu do restaurante Bono não falta sequer um pudim de pão perdido

Entre as criações do “Menu de Jardim”, destacam-se o Pão de fermentação longa acompanhado com pasta de beringela na brasa e manteiga missô (7,5 euros/2 pessoas), a Salada de Jardim com molho japonês de sésamo (7,5 euros) e o Tartare defumado com tomilho do jardim (14 euros).

Para os pratos principais, o restaurante oferece opções como o Rosbife, com legumes da horta, rúcula e chimichurri (22 euros) e o Arroz negro selvagem com chouriço, lula e mexilhão (19 euros). Para sobremesa, o Bono sugere o Creme pâtissiere de batata-doce roxa e amêndoas caramelizadas (5,5 euros) e o Pudim de pão perdido, chantilly de mascarpone e caramelo salgado (5,5 euros).

créditos: Bono

Há ainda opções refrescantes de bebidas, como a Soda italiana artesanal (5,5 euros) de maracujá, frutos vermelhos ou maçã verde, e cocktails clássicos, como Kir Royal (8 euros), a Mimosa (7 euros) e o Aperol Spritz (8 euros). Além dos autorais da casa como o Kir Royal Bono (9 euros) preparado com espumante e creme de Cassis, e o A Eternidade do Devaneio (6 euros), um moquetel de maracujá, lime mix, ginger Ale e algodão doce.

Bono Calçada Ferragial, n.º 9, Lisboa Contactos: tel. 937 141 859

Além do novo “Menu de Jardim” para o almoço, o chef Robson também está a inovar com o lançamento de um novo menu de jantar mais ousado e sofisticado. Inspirado em pratos que trazem sabores equilibrados, o menu noturno apresenta pratos como o Carré de borrego com puré de maçã verde e batata frita artesanal (29 euros) e o Magret de pato com mousseline e puré de tangerina com manteiga missô (28,5 euros).