“O Seventh não é apenas mais um brunch. É um lugar onde a comida é preparada com amor e carinho, e onde as pessoas vêm para se sentirem diferentes e melhores do que quando chegaram. Acreditamos que, quando a comida é cozinhada com amor, nutre não só o corpo mas também a alma”, afirma o fundador do grupo, Eduardo Volpato.

O espaço Seventh Brunch (Avenida Marginal, n.º 9305) serve quatro menus de brunch. O American (16,9 euros) tem ovos mexidos ou Benedict, panqueca com cobertura à escolha (doce 7th, xarope de ácer, Nutella ou doce de leite), iogurte com granola e doce 7th e salada de frutas. O Vegan (17,9 euros) inclui uma tosta billie ou funghi, panqueca vegan com xarope de ácer, iogurte vegan com granola e doce 7th e salada de frutas.

Se pedir o English (17,9 euros) pode provar ovos estrelados, bacon e salsicha; feijão branco em molho de tomate doce; tomate assado; cogumelos salteados e pão tostado. Já o Lisbon (16,9 euros) tem ovos mexidos, caldo verde com chouriço, tomate assado, bolo do caco, queijo creme e doce 7th.

Todos incluem uma bebida quente ou fresca à escolha. Por um valor especial, pode acrescentar uma bebida a cada um dos menus: mimosa (5 euros) no American, belini (5 euros) no Vegan, Bloody Mary (6 euros) no English, e café com bagaço (3 euros) no Lisbon. Além disso, pode pedir uma série de tostas, bagels, panquecas e outros pratos. Servimos ainda cocktails, vinho a copo, cervejas e espumantes e champanhes.

O Seventh Brunch começou no Chiado, em Lisboa, em 2022. Parte dos lucros do projeto reverte para apoiar causas sociais