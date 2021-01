“Once in a While”, o novo projeto de Laffan propõe experiências gastronómicas à medida

No “Once in a While”, não existem limites ou barreiras físicas impostas pelas paredes de um restaurante ou fronteiras que estreitem os conceitos gastronómicos. A oferta permite chegar a todo o tipo de imaginário, do mais sofisticado, ao mais descontraído, passando pelo aventureiro, ou até por experiências online.

Da teoria à prática, o novo projeto do chefe de cozinha Miguel Laffan (em 2013, conquistou uma estrela Michelin para o restaurante L’And Vineyards, em Montemor-o-Novo), as escolhas resumem-se a cinco rubricas principais.

Por partes: em primeiro lugar, as “Kitchen Parties” convidam a um cenário intimista, informal e descontraído e onde tudo se passa na cozinha, com provas de vinho incluídas, enquanto o jantar é feito pelo chefe.

Se a intenção for criar um momento inesquecível, existe a opção “Turning special into extraordinary”, experiência que não impõe limites e que, em extremo, pode passar-se dentro de um avião.

Acrescem as opções “Fine Dinning”, no qual Laffan proporcionará uma experiência gastronómica no local escolhido pelo cliente; a “Masterclass”, se a ideia for aprender a cozinhar como o chefe de cozinha; ou a “On Tour”, onde é feita uma visita aos produtores agrícolas, na companhia de Miguel Laffan.

O novo conceito de Miguel Laffan tem também a sua expressão corporativa, pois oferece a possibilidade de consultoria na criação de conceitos gastronómicos para restauração, hotelaria e eventos.

A marca tem já projetos de futuro que envolvem um espaço físico, mas por enquanto funcionará de acordo com as regras que o momento atual exige e exclusivamente com experiências à medida.

Aos 19 anos, Miguel Laffan atravessou o oceano rumo ao Brasil, ponto de partida para alcançar diferentes continentes, onde teve a oportunidade de trabalhar em restaurantes internacionalmente distinguidos e de aprender com chefes de cozinha como Roland Chanliuad (uma estrela Michelin), em Beune, França, ou com Jean-Marc-Banzo (duas estrelas Michelin), em Aix-en-Provence, França.

Aos 26 anos, Laffan regressou de vez à terra-mãe, por convite da Casa Velha do Palheiro no Funchal (Relais&Châteaux) e mais tarde, do Hotel Quinta da Casa Branca.

Fundador da sua própria marca “Miguel Laffan” e dos seus próprios negócios de restauração, criou conceitos de restauração como o “Chicken All Around” do Mercado da Ribeira, ou a consultoria dos restaurantes “Ato” e "Atlântico".