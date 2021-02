O 14 de fevereiro de 2021 traz-nos um São Valentim diferente, em casa, e sem a oportunidade de acrescentar ao romance da noite uma refeição fora de portas. Para que o Dia dos Namorados não implique uma jornada na cozinha em torno de uma refeição especial, a portuense Taberna Está-se Bem preparou dois menus completos, das entradas às sobremesas, sem esquecer a companhia do vinho. Em ambos os casos, as refeições são entregues em embalagens em vácuo, técnica que permite preservar os sabores e texturas originais dos alimentos. Já em casa, a refeição é finalizada em poucos minutos.

A primeira opção reúne sabores da terra e do mar (58,00 euros para duas pessoas). Para abrir o apetite, chegam duas mini empadas de legumes, num formato criado pela Taberna Está-se Bem para esta ocasião. Segue-se uma Sopa de peixe e marisco, que abre caminho para o prato principal, Rosbife com batatinha assada no forno e grelos salteados.

créditos: Taberna Está-se Bem

Para quem preferir dispensar os pratos de carne, a segunda proposta (69,00 euros para duas pessoas), inclui mini empadas de legumes, Sopa de tomate. Para prato principal, um Arroz de marisco, que apenas precisará de alguns minutos no fogão para garantir que é servido no ponto, bem caldoso.

Para terminar a refeição, a proposta é comum aos dois menus e passa por despertar os sentidos com um apontamento salgado, trazido por um Queijo Monte da Vinha (considerado um dos melhores do mundo em 2019), e um momento doce, servido numa Mousse ou Vulcão de chocolate, acompanhados por imprescindíveis morangos.

Ambos os menus estão já disponíveis para reserva. As refeições serão entregues entre 12 e 14 de fevereiro, sempre com uma garrafa de vinho de oferta.

Taberna Está-se Bem Rua da Fonte Taurina, nº 70, Porto Contactos: Tel. 913 200 010; e-mail emcasa@estasebem.com

As entregas são gratuitas nos concelhos do Porto, Gaia, Matosinhos e Maia, estando sob consulta o valor da deslocação a outras localidades. As encomendas podem ser feitas através do 913 2000 10, do e-mail emcasa@estasebem.com e das redes sociais.