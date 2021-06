No restaurante Salta a happy night traz cocktails e petiscos de terça a sexta

De terça-feira a sexta-feira, a happy night do Salta (entre as 18h30 e as 22h30), convida a saborear uma bebida ou petisco que muda diariamente. Desta forma, à terça-feira, a sugestão recai na Classic Margaritas (4 euros). Já a quarta-feira, no Taco Day, qualquer taco da casa orça os 5 euros. Por seu turno, a quinta-feira é dia de Bīru Thursdays (cerveja em japonês), com a oferta de um dois em um. Kirin é a cerveja à pressão servida no Salta, originária em terras nipónicas. Finalmente, a sexta-feira é dia de cocktail Paloma (5 euros).

créditos: Salta

Tomaz Reis, Mo Lisbona, Pedro Lopes e Rafael Almeida, os quatro amigos que concretizaram o Salta sugerem, ainda, algumas viagens por pratos como o Ceviche de vieiras japonesas e o Secretos de porco.

A inspiração para o Ceviche de vieiras japonesas veio da Austrália, quando o chefe de cozinha Tomaz se encontrava a trabalhar no restaurante Mr. Wong e preparava sashimi de vieiras, com um molho da sua autoria para o bacalhau a vapor. No Salta, foram adicionados mais ingredientes e texturas para que o resultado seja diferenciador.

créditos: Salta

Já os Secretos de porco foram inspirados pelo famoso prato Cantonês, conhecido por Char Siu. Neste caso, Tomaz decidiu brincar com a ideia da cor do prato e criar uma mistura de ingredientes e sabores da América Central, tal como o mel ou a pasta de achiote (marinado bastante tradicional no México, América Central e Caraíbas).

Restaurante Salta Rua Rodrigo da Fonseca, nº 82A, Lisboa Contactos: tel. 211 325 822; e-mail: info@osalta.pt

A carta do restaurante foi também agora atualizada com um novo menu executivo à hora de almoço, disponível de terça a sexta-feira (12h30 às 15h30), pelo valor de 20 euros. Este consiste em escolher duas Croquetes de pato, Pork Belly torta, Pork hok, Salada de palmito e Papaia, Bimis (Broccolini Grelhado), Taco de beringela, Tuna tartare, Pudim de Manga, entre outros.

Como acompanhamento há Papas fritas. Para beber a escolha divide-se entre refrigerante, imperial ou um copo de vinho da casa e ainda um café.