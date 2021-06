A nova ementa do restaurante Suba traz um extra, a vista sobre Lisboa

Para o regresso com menus completamente renovados, novas matérias-primas e produtos sazonais, o chefe de cozinha Fábio Alves inspirou-se nas suas memórias no que respeita a sabores e texturas, o que o levou a uma reinterpretação dos clássicos, com ingredientes da terra e do mar do nosso país.

O serviço de sala traz mais interação com o cliente, com a finalização de mais pratos na mesa, o que oferece uma experiência mais envolvente na visita ao restaurante Suba.

Lula com estufado de legumes créditos: Restaurante Suba

Nas novas ementas de degustação a estrear a 8 de junho, data em que reabre o restaurante, destaque para o Menu Vegetariano, composto por cinco momentos.

Nas entradas da nova carta (além dos menus de degustação, o Suba disponibiliza também serviço à carta) os destaques vão para o Mil-folhas de foie-gras e pera bêbada, o Ouriço-do-mar, e o Black Angus curado.

Cabrito de leite créditos: Restaurante Suba

Do mar, o chefe realça a lula em duas confeções, com estufado de legumes e guacamole, e o Lavagante, com tortellinis do mesmo e caviar. Já para os apreciadores de carne, o Suba sugere o Cabrito de leite e a Vitela maturada, além de outras propostas.

Para terminar a refeição, as criações de Fábio Alves são várias, como a Esfera de chocolate. Mas também na carta de sobremesas há (doces) surpresas, como “A nossa banana flambé", uma reinterpretação da receita clássica, ou “Doces das nossas tradições”, uma fusão de mil-folhas de Sericaia, leite-creme em folha de hóstia e gelado de Abade de Priscos.

Banana flambé créditos: Restaurante Suba

Em paralelo aos menus de degustação, o Suba propõe o Menu do Chef, em cinco momentos, renovados a cada 15 dias. Este menu tem o valor de 65 euros por pessoa, sem bebidas incluídas.

Diariamente, ao almoço e jantar, as criações do chefe de cozinha e sua equipa, podem ser apreciadas em três menus de degustação, com valores entre os 50 euros e os 110 euros (sem bebidas incluídas), estando também disponível o serviço à carta.

Restaurante Suba Hotel Verride Palácio de Santa Catarina Rua de Santa Catarina, nº 1, Lisboa Contactos: tel. 211 573 055; e-mail info@verridesc.pt

Durante a semana ao almoço, de terça a sexta-feira, o Suba propõe também um Menu Executivo, renovado semanalmente, e sempre com duas opções de entrada, prato principal e sobremesa, além de couvert e café, por um valor de 25 euros, sem bebidas.