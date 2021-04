No Porto, Noshi Coffee reabre com ementa amiga da saúde e novo brunch

Na sua carta renovada o Noshi mantém-se fiel às opções saudáveis e às alternativas vegan e sem glúten. Desta forma, na categoria das Happy Bowls, as novidades são o Pudim de chia vegan e gluten free (6,00 euros) - com polpa de manga, frutos vermelhos, amêndoa tostada, lascas de coco e agave - e o Smooth Açaí vegan (7,00 euros) - com frutos vermelhos, banana, granola, lascas de coco e manteiga de amendoim.

Nas tostas, realce para a Tosta veganera (8,00 euros) - com cogumelos, húmus de pimento, couve roxa, milho e azeite de trufa - e a Tosta salmon (9,50 euros) - com salmão fumado, manda, amêndoa caramelizada, rúcula e molho tzatziki - juntam-se agora às boas-vindas do Noshi.

Bolonhesa vegan. créditos: Noshi Coffee/The Foodies Club

No que respeita aos pratos principais, entra a Bolonhesa vegan (9,00 euros) - servida em cogumelo portobello - e o C’Alma (11,00 euros) - pataniscas de curgete com salmão fumado, rúcula e molho tzatziki.

Já o novo Menu de Brunch do Noshi (15,00 euros) é composto por iogurte com granola e mel ou pudim de chia com granola e mel, panquecas de aveia com fruta, manteiga e mel, nachos com molho asiático ou jalapeño, salada taco com tzatziki, salmão fumado e rúcula, sumo de laranja ou limonada e ainda espresso, americano ou macchiato. Apesar desta ser a composição oficial do Brunch, o Noshi possui também opções vegan.

Pudim de chia. créditos: Noshi Coffee/The Foodies Club

No que toca a bebidas, juntam-se o Tropical Twist (7,00 euros) - com sumo de laranja, manga, rum e hortelã - e o Ginger Shake (3,50 euros) - com bebida vegetal, banana, maçã e gengibre.

Além do seu espaço interior, o Noshi conta ainda com duas esplanadas - uma no exterior e outra no seu jardim interior.

O Noshi está aberto de segunda a sexta, entre as 10h00 e as 19h00 e, ao sábado e domingo, entre as 9h00 e as 13h00 (e até às 14h00 para serviço delivery e take away).

Noshi Coffee Rua do Carmo, nº 11 e 12, Porto

Contacto: tel. 222 053 034; e-mail tel. 222 053 034; e-mail geral@noshi.pt

Quem optar pelo serviço de take away pode efetuar a sua encomenda através do contacto 22 205 3034 e os pedidos delivery através da loja online do Noshi.