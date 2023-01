No Dia da Gula há novos restaurantes para experimentar de norte a sul do país

Dos tacos às francesinhas, já para não falar das carnes maturadas, foram vários os espaços de restauração que abriram nos últimos meses de 2022. Para quem não vive sem comida italiana, também há opções na lista. A melhor parte é que muitas destas novidades estão em espaços tão acessíveis como centros comerciais.

Casa Mia (Lisboa)

Abriu no final de dezembro, um restaurante italiano com uma cozinha aberta e um tradicional forno a lenha, trouxe até ao Centro Colombo os sabores de Itália. Chama-se Casa Mia e traz uma oferta de cocktails, pizzas, massas e sobremesas deliciosas. São 420 metros quadrados e 168 lugares ideais para um almoço de trabalho, uma pausa entre compras, um jantar mais calmo a dois ou um convívio em família. As receitas tradicionais e os ingredientes italianos compõem um menu com 14 pizzas, seis cocktails, cinco sobremesas e muito mais. Os amantes de trufa podem escolher entre a Pizza de Tartuffi e Porcini (16 euros) ou o Risotto ai Funghi e Tartufo Nero (16 euros).

Casa Mia

Oficina da Carne (Cascais)

Também abriu no final de dezembro no Piso 1 do CascaiShopping e é uma espécie de paraíso para os amantes de carne. Na Oficina da Carne, que é também apelidada como uma oficina da rua, destacam-se as carnes num espaço de 49 metros quadrados. É possível escolher entre o Oficina Burger (10,9 euros), com cheddar, bacon, cebola confitada, cogumelos e ovo, ou o BBQ Burger (9,9 euros), que inclui molho BBQ. Também há Krispy Chicken para os fãs de frango (8,9 euros), o Mushroom Burger para quem adora cogumelos (7,9 euros), o Bacon Cheese Burger (7,9 euros) e o Veggie Burger (8,90€), com hambúrguer de soja.

créditos: Oficina da Carne

A-100 (Cascais)

É no CascaiShopping que também é possível encontrar o A-100, conhecido pela carta com carne 100% do acém, que é picada diariamente. Além disso, aposta em produtos regionais, como o bolo do caco e a Brisa Maracujá da Madeira. Este restaurante dispõe dos mais variados hambúrgueres, desde o A-102 (em pão artesanal, com cheddar, cebola roxa caramelizada, bacon e maionese de alho, cujo menu custa 9,95 euros) ao A-106 (em bolo do caco de espinafres, com ovo estrelado, espinafres e molho de mostarda e mel, cujo menu custa 9,95 euros). Existem ainda alternativas à carne de vaca, como é o caso do F-109 com frango grelhado (menu por 9,95 euros) e do vegetariano V-108 (menu por 9,95 euros).

Vira Frangos (Cascais)

O ano de 2022 foi de muitas aberturas no CascaiShopping e, por isso, há mais sugestão nesta cidade: o famoso frango desossado do Vira Frangos. No Vira Frangos, os frangos são marinados, desossados e grelhados num processo que lhes retira gordura e acrescenta suculência. Com várias receitas prontas a provar, acompanhamentos e cinco picantes de autor. É possível escolher entre frango com limão e flor de sal (7,15 euros), com molho da casa (7,45 euros) ou azeite e ervas (7,45 euros), mas também com combinações de queijo gratinado e bacon crocante (8,05 euros) ou abacate e iogurte (8,05 euros).

Vira Frangos

duForno (Maia)

Especializado em sabores típicos do Porto e com uma carta com as melhores receitas de pratos tradicionais desta região, o duForno, no MaiaShopping, oferece refeições preparadas na hora que saem diretamente do forno para o prato ou para o pão. Desde a Francesinha duforno até à Tosta de Frango duforno ou ao Prego em Pão, todos os pratos são confecionados com ingredientes frescos. O pão é pré-cozido em forno de pedra, várias vezes ao dia. É a terceira loja desta cadeia de restauração portuense.

duForno

Braza (Porto)

Com uma ementa desenvolvida pelo chef Dudu Mesquita, que tem mais de 20 anos de experiência, a Braza traz ao centro da cidade do Porto, no ViaCatarina Shopping, a combinação entre uma alma portuguesa e um coração brasileiro. O novo restaurante dispõe de entradas como bolinhos de feijoada, coxinha tradicional e salsicha toscana. Entre as suas especialidades, destacam-se o churrasco, a costelinha BBQ, a picanha Braza e o bobó de camarão. Para as guarnições, os clientes podem escolher desde arroz, feijão preto e farofa de cebola, por exemplo. E é claro que não faltam sobremesas que refletem bem a origem da Braza: brigadeiro de colher, pudim de leite condensado e cuscuz de tapioca. Além das bebidas habituais, a ementa inclui caipirinhas.

Braza

Poke House (Matosinhos)

A Poke House teve várias aberturas no ano passado, mas o espaço do NorteShopping, pelo seu design diferenciador, foi o que mais se destacou. Os elementos de decoração, como as luzes neon e as plantas exóticas, chamam a atenção dos visitantes. O Poke House do NorteShopping tem 18 metros quadrados e é um quiosque simples, construído de materiais naturais. É possível desfrutar da refeição nas zonas de restauração interior ou exterior do Centro. No Poke House, os Poke Bowls são preparados diariamente por chefs. É possível escolher entre os House Bowls, desde o Sunny Salmon ao Spicy Tuna. Além disso, os mais corajosos podem sempre criar a sua receita. Esta cadeia também abriu espaços no ArrábidaShopping (Vila Nova de Gaia), GuimarãeShopping (Guimarães) e ViaCatarina Shopping (Porto).

Poke House

Taco Bell (Braga)

No final de 2022, a cadeia Taco Bell escolheu o Nova Arcada para se estrear em Braga e reforçar a sua posição em Portugal. Neste restaurante, a refeição pode começar com os Nachos Bell (com molho Nacho, feijão preto, nata cremosa, tomate e uma carne à escolha) ou com as Bacon Top Fries (batatas Mexican cobertas com queijo derretido e fatias finas de bacon), por exemplo. Nos produtos principais a liberdade de escolha do recheio favorito é um fator presente em toda a gama desta marca, desde o mais tradicional, como o caso da carne picada à opção 100% vegetariana, a Veggie Mix. No ano passado, abriram ainda restaurantes Taco Bell no AlgarveShopping (Guia), CascaiShopping (Cascais), GaiaShopping (Vila Nova de Gaia), ViaCatarina Shopping (Porto), MadeiraShopping (Madeira) e Parque Atlântico (Açores).