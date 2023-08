No algarvio restaurante A Ver Tavira os menus continuam a celebrar o verão

“Toda a Viagem” é a primeira opção de menu no restaurante A Ver Tavira, composta por dez pratos, confecionados especialmente para a carta de verão. A experiência começa com o prato “Do Tempo” que combina beringela, alcachofra, laranja brava e avelã. “Fumado e Fresco” é o nome dado ao segundo prato que junta sarrajão, maçã verde e milho frito. Para os amantes de marisco, o prato “Sustentabilidade” vai satisfazer as delícias de qualquer um com camarão momo, manga verde e rábano.

De seguida, “O mergulho” apresenta peixe de linha acompanhado com batatas alhadas, molho e berbigão. O tradicional também não falta nesta experiência: “Lagostim e Arroz” conjuga, exatamente, lagostim e arroz com o sabor do caviar. “As minhas raízes” é um prato de conforto, que convida a uma viagem pela história do chef Luís Brito através do tradicional bacalhau com migas e caldo verde.

“A vaca de Trás-os-Montes” apresenta “Vazia de rubi gallega, aipo, esparregado e jus. “O que Ficou” é um prato que mistura o sabor árabe característico de “Ras el hanout” com iogurte e passas. Os amantes de sabores doces podem deliciar-se com o prato “De São Tomé ao Algarve” que une o famoso chocolate de São Tomé, com anona a leite de figueira. Para concluir a viagem mais saborosa deste verão, o chef Luís Brito apresenta o célebre morgado do Algarve, pomelo e Szechuan numa dança de sabores intitulada “O tradicional”.

Para aqueles que apreciam refeições mais leves durante o tempo de calor, mas que não conseguem dizer que não a um menu de degustação, o A Ver Tavira e o chef Luís Brito preparam os menus “A Viagem do Sabor” e “Entre Momentos”. Os menus são compostos por sete e cinco pratos, respetivamente. As duas experiências contemplam pratos do menu “Toda a Viagem”, propondo uma abordagem e leituras diferentes, mas com uma amostra intensa em sabores. Há ainda uma opção à la carte.

Sardinha e gaspacho. A Ver Tavira

Localizado na zona histórica da cidade, o A Ver Tavira foi inaugurado em 2006 com a missão de prestar homenagem à localidade e à região através de uma cozinha de fine dining.

Em 2021, após presença no Guia Michelin, o A Ver Tavira recebeu, no final do mesmo ano, a sua primeira estrela Michelin. O restaurante está também referenciado no Guia “Boa Cama Boa Mesa 2022”.

A Ver Tavira Largo Abu-Otmane, Calçada da Galeria, n.º 13, Tavira Contactos: tel. 281 381 363

O menu “Toda a Viagem” orça os 220 euros. O menu “A Viagem do Sabor” fica nos 160 euros e o “Entre Momentos” nos 140 euros. Há a opção de harmonizações vínicas.

Durante a época de verão o restaurante está aberto das 12h00 às 15h00 para almoços, e das 19h00 às 22h00 para jantares, estando fechado apenas domingos e segundas-feiras.