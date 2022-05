Nove anos depois da inauguração da Mercantina, o grupo renova-se com a aposta num irmão mais novo. “O Müla nasce para estar entre os melhores da cozinha latina, com uma carta que inclui inesperadas sensações de Portugal, Espanha, Brasil, México e Peru”, desvenda António Sousa Duarte, que partilha a administração do Mercantina Group com José Bartolomé Duarte e Paulo Antunes.

Com a assinatura Food. Life. Friends. O novo espaço apresenta um ambiente com apontamentos dedicados à natureza, que cruza as plantas com a palhinha e a madeira. O restaurante destaca-se também pela zona de esplanada exclusiva com 40 lugares, com mobiliário próprio, preparada para receber grupos de amigos ou para beber um copo ao fim do dia. Um espaço para almoçar e jantar, mas também petiscar ou aproveitar cocktails a partir das 17h00.

Os ovos rotos trufados com presunto em duas texturas. créditos: Imagens cedidas

Com o chef Natanael aos comandos desta cozinha de sabor, a carta conta com iguarias como peixinhos da horta, posta de bacalhau, ameijoa à Bulhão Pato entrecosto com migas à alentejana, sopa de cação e arroz de galo, a recuperar a riqueza da gastronomia portuguesa.

A representar nuestros hermanos, o chef executivo do Mercantina Group propõe iguarias como ovos rotos trufados com presunto em duas texturas, puntillitas fritas com maionese de pickle e salsa e polvo à galega.

O polvo à galega. créditos: Imagens cedidas

Da américa latina chegam a moqueca de camarão, o ceviche do mar com maionese de algas e os tacos de peixe do dia marinado, abacate, maionese de algas, crumble de milho e coentros.

A ementa criada pelo chef também dá destaque aos petiscos com cerca de 15 propostas para partilhar (desde 6 euros). A descobrir, as enigmáticas bombas, que podem ser de borrego com maionese de menta, de alheira com emulsão de mostarda Dijon ou vegetariana com maionese de caril. Para dividir com os amigos encontra ainda propostas como tábua de enchidos, croqueta basca com creme de milho fumado, camarão na frigideira com malagueta, alho, lima e gengibre, cogumelos recheados com cremoso de menta, mexilhões à Belga (com molho cremoso de cebola) e batata-doce frita.

Müla Praça de Alvalade, Centro Comercial de Alvalade lojas 7/8, Lisboa Contactos: tel. 217 930 935/919 945 262

A carta também aposta na grelha, com porco, picanha, entrecôte, secretos, polvo e bacalhau. Os vegetarianos não ficaram esquecidos, uma vez que há opções para quem não come peixe nem carne. Para as crianças foi pensado um menu infantil com bolonhesa, mini lasanha ou peito de frango grelhado com arroz basmati (inclui água ou refrigerante) por 10,5 euros.