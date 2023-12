“Perdi o meu melhor amigo. O meu companheiro. Estamos a viver momentos tristes e soberbos”, desabafa a mulher de Hugo Dias de Castro esta quarta-feira, 13 de dezembro, na rede social Instagram. Um comunicado que tomou de surpresa o mundo da gastronomia. A mesma publicação sublinha que “estaremos encerrados, mas regressamos sexta-feira para continuar o legado que o Hugo nos deixou, manterei a origem e os sabores que ele tão bem me ensinou”.

Também na Internet se multiplicam as mensagens de afeto. O gastrónomo Paulo Amado escreve no Instagram: “Deixou-nos o Hugo Dias de Castro. Filho, pai, marido e tanto por viver. Os nossos sentimentos e solidariedade aos que, ficando cá, aguentam a vida”.

A mesma fonte sublinha que “a família e amigos organizam um adeus amanhã, 14 de dezembro, ao fim do dia no Pastus, em Oeiras, onde era a sua casa. Cada um leva um vinho e o que comer para, na tristeza que é ir antes da hora (a nossa hora?), se celebre a pessoa e o tempo”.

O Pastus afirma-se como uma casa de “cozinha portuguesa moderna. É ele [Hugo Dias de Castro] que dita as regras. Transportando os sabores que descobriu na infância na cozinha da avó São aliando-os à técnica apreendida ao longo da sua experiência profissional”.

Hugo Dias de Castro contava com um percurso profissional com perto de 16 anos, tendo trabalhado na cozinha de diversos hotéis de cinco estrelas. Do seu currículo constam passagens em restaurantes como o Tabik e o Ninho. Hugo Dias de Castro era natural de Guimarães e formado em Cozinha e Pastelaria pela Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril.

Até ao momento não são conhecidas as causas da morte do jovem chef.