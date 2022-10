“Criámos o menu com os nossos best-sellers”, sublinha o chef Nuande Pekel que destaca na nova carta de degustação o Misu Shitake, cogumelos shitake, cebolinho, alho-francês e alga wakame. De seguida entram as Gyosas (duas peças), com cebolinho e molho tonkatsu. Ainda se seguem os Hot sushi e o Rolo especial (quatro peças/cada). Para terminar em beleza é possível escolher entre três combinações, cada uma composta por 16 peças. As opções são o “Tradicional”, “Fusão” ou “Salmão”.

“Tenho certeza de que o novo menu de degustação vai despertar a curiosidade dos nossos clientes que quererão voltar para experimentar todas as opções. Um dia o cliente pede o combo ‘Tradicional’, no outro o ‘Fusão’ e depois o ‘Salmão’”, diz Pekel em jeito de brincadeira.

Moa Sushi - Parede Avenida República, n.º 1165 Loja Dta, Parede Contactos: tels. 211 990 738/910 868 980

Descendente de uma família de cozinheiros, para Pekel este foi o caminho natural a seguir na vida profissional. Os sabores e criações do chef são inspirados nas viagens que faz para surfar juntando assim as suas duas maiores paixões: o surf e a cozinha.

O menu de degustação orça os 25 euros por pessoa.