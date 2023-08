Matchamama, o novo restaurante da LX Factory faz uma viagem à Ásia e América

Dentro das paredes industriais de tijolo do Lx Factory, o Matchamama assume uma decoração eclética com candeeiros de palha e um jardim suspenso no teto, o que cria um ambiente acolhedor. Uma experiência que não se limita ao interior, com a esplanada e jardim a convidarem a uma fuga a quotidianos agitados.

A carta do Matchamama celebra sabores e texturas, desde os clássicos ceviches e tiraditos andinos até as espetadinhas de frango teriyaki e os bolinhos mochi de sobremesa. Os amantes de sushi também encontrarão peixes frescos e deliciosos.

Além da culinária exuberante, o Matchamama apresenta uma seleção diversificada de bebidas, incluindo vinhos selecionados, sangrias refrescantes e cocktails clássicos e autorais.

“A sua atmosfera orgânica e desinibida torna este espaço perfeito para eventos de todos os tipos, desde sessões de DJs e aulas de yoga até brunches e eventos corporativos. E com um serviço de catering personalizado”, sublinha a equipa do Matchamama.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 211 608 884.