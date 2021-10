Burlesque, Miss Saigon, Mint Martini estão entre os cocktails que se juntam à carta do Mini Bar, de José Avillez, agora que vivemos uma nova estação do ano. O bar gastronómico do chefe de cozinha, com duas estrelas Michelin no restaurante Belcanto, em Lisboa, apresenta uma carta outonal de bebidas em convivio com uma ementa em jeito petisqueiro: snacks e entradas para comer à mão, em duas dentadas; peixes e carnes para picar; um bife e um hambúrguer para os mais tradicionais; e, para fechar, sobremesas irresistíveis.

No que toca à carta de bar, José Avillez propõe cocktails, vinhos, cervejas artesanais para acompanhar a experiência à mesa e que podem ser degustadas na zona de bar ou nas mesas reservadas para jantar.

Cocktail Expressotini. créditos: Grupo José Avillez

A acompanhar os prazeres da mesa, a música e o entretenimento têm lugar cativo, com apresentações ao vivo de DJs à quinta-feira (22h30), sexta e sábado (22h00).

Em concreto, a nova carta de cocktails do Mini Bar conta com o Burlesque, um cocktail digestivo, que faz a ponte entre o brandy português e o rum cubano, trazendo para Lisboa o calor das noites de Havana. Com um leve toque herbal, resulta num cocktail forte, perfeito para finalizar uma excelente refeição.

Já o cocktail Miss Saigon é uma alternativa à Margarita, ideal para iniciar o jantar. Aqui a tequila ganha todo o protagonismo. Frutado, herbal, fresco, combina pepino, estragão e maracujá.

O Expressotini é um cocktail clássico e intenso finda bem o jantar. Combina a vodka, café e licor de café.

Quanto ao Cuban Cabaret, combina rum e um aperitivo italiano por excelência, finalizado com champanhe. Fresco, mas com sabores complexos, ideal para acompanhar a refeição. O seu equilíbrio resulta de um sabor português, a tangerina.

Finalmente, o Mint Martini, simplesmente hortelã, apresenta-se uma boa escolha para iniciar a noite. Fresco e herbal, apura o paladar. A sua simplicidade contrasta com a firmeza do seu sabor.

Mini Bar - Bairro do Avillez Rua Nova da Trindade, nº 18, Lisboa Horário: todos os dias, das 19h00 à 1h00 Contactos: tel. 211 305 393

Com serviço apenas ao jantar, o bar gastronómico, instalou-se em 2021 no Bairro do Avillez, onde convivem diferentes estilos de cozinha em espaços como a Taberna, Páteo (peixe e marisco) a Pizzaria Lisboa e uma pequena Mercearia.