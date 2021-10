Os Armazéns Marques Soares, histórica loja de comércio tradicional da Baixa do Porto, conta agora com um novo restaurante. O Mundo de Luísa, aberto de segunda a sábado, apresenta à mesa almoços diários servidos no espaço da chefe de cozinha Luísa Oliveira Santos, que o grande público se habituou a ver nos programas televisivos matinais.

O conceito do restaurante assenta em sugestões diárias de carne, peixe ou comida vegetariana, elaboradas em sistema menu, com um custo fixo de 7,90 euros. Entre as sugestões diárias da semana inaugural podem encontrar-se Pernil assado no forno, Bacalhau à Zé do Pipo, Chili 3 feijões, Salmão com crosta de azeitona, Arroz de pato em cerveja preta, Timbale de frango, Tiramisú de maracujá, Tarte de lima ou Crumble de maçã – mas a ementa é adaptável semana a semana.

“O Mundo de Luísa Restaurante traduz, num único espaço físico, os fundamentos do projeto gastronómico com que Luísa Oliveira Santos nos tem brindado ao longo dos últimos tempos. E foi com muito gosto que acolhemos esta colaboração, num espaço de assinatura que destaca a cozinha tradicional portuguesa, caseira, de qualidade, mas de uma forma prática”, refere Elisabete Neves, diretora de marketing da Marques Soares.

O novo espaço na Invicta aposta também em eventos corporativos e sociais (aniversários, batizados, comunhões ou outras quaisquer reuniões familiares), pelo que, além do horário normal, é possível reservá-lo para jantares e/ou almoços domingueiros.

Mundo de Luísa Restaurante Armazéns Marques Soares - Rua Cândido dos Reis, nº 59 – Piso 4, Porto

Contactos: tel. 914 561 188 (reservas para eventos)

Os Armazéns Marques Soares abriram portas na Rua das Carmelitas, no Porto, em 1960, com um espaço inicial de 150 metros quadrados e dez funcionários. No início, as vendas estavam confinadas a tecidos para vestuário, malhas e camisaria. Atualmente, conta com uma área bruta de 14 mil metros quadrados e 300 colaboradores, divididos pelas diferentes lojas presentes no Porto, Braga, Aveiro, Santarém, Beja, Vila Real e Évora.