O Palaphita conta agora com três domes, duas tendas e 86 lugares cobertos. Além disso, há mais mantas e aquecedores. No que toca à comida, “o menu de inverno prioriza o que dá mais conforto e calor. Estamos resgatando uma preparação afro-brasileira, o Bobó de camarão, cuja base é a raiz da mandioca, o alimento número um dos povos tradicionais da Amazónia. Junto apresentamos os maravilhosos camarões do Atlântico”, conta a chef Natacha Fink.

O porco preto é a estrela do Estufadinho do Pala (estufado de porco preto no vinho, servido com puré de batata-doce roxa e farofa de banana-pão da Madeira). O novo Bacalhau do Palaphita é desenvolvido com dois ingredientes tradicionais portugueses: o próprio bacalhau e o queijo Serra da Estrela. Completam a seleção da estação, o Bobó de camarão (com camarões refogados em óleo de palma, com leite de coco e creme de mandioca) e a Moqueca vegana (banana-pão, vegetais da horta, leite de coco e óleo de palma, servida com arroz e farofa). Para entradas, chegam pastéis à moda brasileira com massa estaladiça com vários sabores e servido com molho picante e chutney amazónico.

“Trazemos à mesa do Palaphita os pastéis dos botecos cariocas, com recheios variados de comidinhas brasileiras como o vatapá de camarão e o porco preto desfiado com banana frita”, completa Natacha Fink.

Duas novas bebidas prometem aquecer as tardes e noites no Palaphita: O Mo-Mou-Rito (Rum branco, lima, mix de menta da horta e soda limonada) e Peregrina (Graviola amazónica e gota de rosas de Jerusalém com cachaça premium).

Palaphita Bosque da Casa da Guia, Avenida Nossa Senhora do Cabo, n.º 101, Cascais Contactos: tel. 21 135 1402

Além da nova ementa, o inverno do Palaphita conta todas as sextas-feiras com feijoada à moda amazónica (à discrição), no almoço, e o Wine Fest com vinhos de qualidade de pequenos produtores portugueses, harmonizados com tapas exclusivas à borla.