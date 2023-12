Entre as 11h00 e as 15h00, de sábado e domingo, bem como, nos feriados nacionais, os fãs de comida vegan vão ter à disposição uma proposta de brunch que tanto pode ser escolhido à carta como ao menu.

A carta de brunch do The Green Affair inclui Baba Ganhoush Toast (pão tostado coberto com baba ganoush, vegan feta, tomate assado e sementes de sésamo, 6,95 euros), Avocado Tacos (tacos rechados com abacate, crispy “no-chicken” e pickles de cebola roxa, 6,95 euros), Green Florentine (bolo do caco, espinafres, cogumelos, tofu e molho holandês, 7,95 euros) e Power Bowl (tofu mexido, abacate, rosti de batata e cajus tostados com mel, 8,95 euros), como opções salgadas.

Já nas alternativas doces as sugestões recaem sobre Granola & Açaí Cup (Açaí, granola e manteiga de amendoim, 6,95 euros) e Panquecas (panquecas de aveia e banana com “nutella” caseira, morangos e avelãs, 6,95 euros). É ainda possível optar pelo menu fechado que inclui Green Florentine, Granola & Açaí Cup, panquecas, sumo do dia e café, tudo por 12,95 euros.

O The Green Affair conta com restaurantes no Saldanha, Chiado, Parque das Nações e em Cascais, no rooftop do Auchan. Funciona todos os dias, das 12h00 às 23h00. Aos fins-de-semana e feriados, abrem pelas 11h00, para servir o brunch.